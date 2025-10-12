Ключевые моменты:

Этой ночью враг атаковал дронами город Белгород-Днестровский на Одесчине;

В городе повреждена критическая инфраструктура, нет света и воды;

Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице Белгород-Днестровского горсовета в соцсетях, по состоянию на утро воскресенья, 12 октября, в некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение.

«В настоящее время работники коммунальных предприятий города и специалисты компании «ДТЭК» проводят ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления стабильного функционирования систем жизнеобеспечения», – сказано в сообщении.

Ориентировочное время возобновления подачи воды в сети водоснабжения – 12:30, света – до 20:00.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночной атаки поврежден объект газовой инфраструктуры и сооружение. Возникли пожары. Пострадал один человек.

«Также попадание произошло в объект энергетической инфраструктуры и здание районной государственной администрации (выбито остекление). К счастью, пострадавших нет», – добавил Кипер.

По данным областного управления ГСЧС, в городе горели база отдыха, хозяйственная постройка частного домохозяйства, также повреждено здание одной из районных государственных администраций.

А в областной прокуратуре уточнили: в результате ночной атаки разрушены столовая базы отдыха, двухэтажное административное здание, помещение не работающей гостиницы и несколько частных домов поблизости.

Пострадала 34-летняя женщина.

Помимо этого, поврежден объект газотранспортной структуры в Подольском районе.

Напомним, в ночь на субботу, 11 октября, россияне ударили дронами по Одессе и Одесскому району.

В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетики, многоэтажные и частные дома, а также гостиница. Часть жителей остались без света, воды и газа. Восстановительные работы продолжались до вечера.