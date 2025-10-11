По данным Одесской ОВА, в результате ночной атаки пострадали два жилых дома и здания гостиничного комплекса. Ранен один человек.
«Спасатели ГСЧС и ремонтные бригады немедленно приступили к работе, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий для полного возобновления энергоснабжения. Критическая инфраструктура оперативно заживлена от генераторов», – пишет глава ОВА Олег Кипер.
В областном управлении ГСЧС уточняют: повреждены три жилых дома (два частных и остекление одного из этажей 25-этажки).
«В результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса. Пожарные спасли 2 человека и оперативно ликвидировали возгорание. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 21 человеку», – сказано в сообщении.
По предварительной информации, травмирована 47-летняя женщина – ее госпитализировали.
Как ходит общественный транспорт
На утро субботы, 11 октября, без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.
По данным одесской мэрии, в связи с частичным отсутствием энергоснабжения по городу в настоящее время курсируют:
- трамваи №13, 27 – по маршруту;
- трамвай №7 – 11-я Ст. Люстдорфской дороги – Железнодорожный вокзал;
- троллейбус №12 – ул. Архитекторская – площадь Независимости;
- троллейбусы № и №10 в сторону железнодорожного вокзала курсируют по ул. Сегедской.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
