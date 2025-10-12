Ключевые моменты:

Об этом сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Продолжаем подготовку электросетей к зимним нагрузкам. С 13 по 17 октября мы проводим плановые ремонтные работы энергооборудования в Киевском районе Одессы. Для безопасного выполнения ремонтов возможны кратковременные отключения света», – предупреждают в ДТЭК.

Как сообщается, эти работы помогут повысить устойчивость сети при прохождении отопительного периода и обеспечить бесперебойное электроснабжение в домах одесситов при отсутствии новых вражеских атак по энергоинфраструктуре региона.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 12 октября, россияне атаковали ударными дронами город Белгород-Днестровский Одесской области. В результате пострадали объекты критической инфраструктуры, и город на время остался без света и воды.