Ключевые моменты:

За 9 месяцев 2025 года иностранцы открыли в Украине более 1600 ФЛП. Почти пятая часть — в Одесской области.

Россияне занимают второе место по числу зарегистрированных бизнесов в регионе. Зарабатывают в торговле и услугах.

Однако граждане РФ — и в числе тех, кто чаще всего закрывает бизнес в Украине.

Иностранный бизнес в Одесской области: кто и зачем открывает дело?

Одесская область остаётся одним из самых популярных регионов для иностранного бизнеса после Киева. За девять месяцев 2025 года здесь появилось почти 300 новых ФЛП, открытых иностранцами. Это около 18% от общего числа таких регистраций в Украине. Об этом свидетельствуют обновленные данные «Опендатабот».

Больше всего среди новых предпринимателей граждане Азербайджана — 229 ФЛП (14%), Российской Федерации — 222 (14%) и Узбекистана — 160 (10%). Их бизнес работает в сферах розничной торговли, общественного питания, оптовых продаж и IT.

Россияне, несмотря на войну, активно регистрируют ФЛП в Одесской области — они на втором месте по количеству открытых бизнесов. Однако они же чаще других сворачивают своё дело: по данным за 2025 год, россияне лидируют в списке тех, кто закрыл ФЛП.

В Одесской области за этот период прекратили работу 196 иностранных предпринимателей — это 17% от всех закрытых ФЛП в Украине.

Напомним, до конца 2025 года налоговая планирует проверить свыше тысячи предприятий и предпринимателей. Одесская область — в тройке лидеров по количеству ревизий.

