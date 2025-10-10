Ключевые моменты:

ДТЭК обещал восстановить электроэнергию после 20:00, но повреждения оказались более серьезными.

Новое ориентировочное время восстановления — 10 октября в 08:00. В 07:00 открываются Пункты несокрушимости.

Что происходит в Черноморске

После ночной атаки с 8 на 9 октября российских войск по объектам энергетической инфраструктуры, Черноморск и окружающие населенные пункты остались полностью без электроснабжения.

В социальных сетях появились фотографии города, полностью погруженного в темноту. По состоянию на 23:00 9 октября город остается без света уже более 20 часов.

Изначально в ДТЭК обещали восстановить подачу света после 20:00, однако масштабы повреждений оказались значительно больше предварительных оценок. По обновленной информации, ориентировочное время восстановления электроснабжения — 10 октября в 08:00.

Мэр города Василий Гуляев сообщил, что в 07:00 открываются пункты несокрушимости, где жители смогут зарядить электронные устройства и согреться. Из-за отсутствия электроэнергии ночью в городе не будет воды, но утром планируют запустить генераторы для питания насосов, чтобы восстановить водоснабжение в квартиры черноморцев.

Читайте также: