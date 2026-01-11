Ключевые моменты:

Утром 11 января в части Одесского района произошло аварийное отключение электроэнергии.

Причиной стала аварийная ситуация на оборудовании энергетической компании.

Специалисты ДТЭК «Одесские электросети» работают над устранением неисправности и восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В 10:12 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании… Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет в каждый дом», – отмечается в сообщении.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как восстанавливают электроснабжение в Одесской области после массированных обстрелов.

