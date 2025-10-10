Ключевые моменты:

Россия системно атакует топливно-энергетическую инфраструктуру Украины — разрушены газовые и нефтяные объекты, зафиксированы масштабные отключения электричества.

Украина уже потеряла более 60% собственной добычи газа. В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях во многих областях, включая Одесскую.

Власти Одессы готовятся к любому сценарию, но подчёркивают: каждый житель тоже должен быть готов — запастись автономными источниками питания и тепла.

Одесситов призывают уже сейчас готовиться к трудной зиме

Зима 2025–2026 годов может стать самой тяжёлой за всё время войны. Об этом предупредила заместитель мэра Одессы по вопросам ЖКХ Анна Позднякова. По её словам, город со своей стороны делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия атак на энергосистему. Но готовиться должны и сами одесситы — каждая семья, каждый дом, каждое учреждение.

Причина — системные удары России по критической инфраструктуре. По информации агентства Bloomberg, Украина уже потеряла более 60% собственной добычи газа после последних атак. Несколько дней назад был уничтожен Качановский газоперерабатывающий завод, зарево от пожара видели жители Ахтырки. До этого россияне били по Прилукам и Лубнам, где сгорели тысячи тонн нефти.

Этой ночью враг снова нанёс массированный удар. «Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Киеве, а также в десяти областях, включая Одесскую. Без света остались сотни тысяч людей. Это не случайные попадания, а целенаправленные атаки по энергетике Украины.

«Надо готовиться к серьёзным, возможно — самым тяжёлым за годы войны — проблемам с поставками электроэнергии, газа и топлива. Мы должны быть готовы к длительным отключениям и заранее подумать об автономных источниках энергии», — подчеркнула Анна Позднякова.

