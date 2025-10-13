Ключевые моменты:

Судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

Грузовое судно EILEEN (плавало под флагом Камеруна) затонуло в Черном море, примерно в 140 км к востоку от болгарского города Варна. Информацию подтвердил болгарский ресурс Maritime.bg.

В воскресенье, 12 октября, экипаж подал сигнал бедствия: в корпус начала поступать забортная вода. Капитан сразу принял решение эвакуировать команду. Все десять членов экипажа — граждане Украины — покинули судно с помощью двух спасательных плотов. Моряков подобрало ближайшее оффшорное судно MURAT ILHAN.

Затонувшее судно EILEEN было построено в 1993 году и управлялось компанией из Одессы. Судно направлялось из Турции в Украину.

По данным морских реестров, у судна была небезупречная история. Во время последней инспекции в Измаиле были выявлены пять нарушений. Ранее судно задерживали в портах Турции, Греции и Грузии — всё по причине проблем с безопасностью.

Причины аварии пока выясняются. Болгарские и турецкие службы сообщили, что загрязнения моря в районе затопления не зафиксировано.

Напомним, 31 августа 2025 года в Черном море в районе порта Черноморск подорвалось на неустановленном взрывном устройстве гражданское судно.