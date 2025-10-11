Ключевые моменты:

После ночной атаки дронами энергетики продолжают восстановительные работы в Одессе и области;

За сутки свет вернули в дома 311 тысяч абонентов;

Ранее без электроснабжения оставались около 25 тысяч потребителей.

«Всего за сутки нам удалось восстановить электроснабжение для 311 тысяч домов Одесской области. Работаем дальше, чтобы каждый дом был со светом», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что энергетики вернули свет в дома еще 52,5 тысячи абонентов. Без электроснабжения оставались около 25 тысяч потребителей.

Напомним, в ночь на субботу, 11 октября, российские оккупанты ударили по Одессе и области ударными дронами.

В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетики, многоэтажные и частные дома, а также гостиница. Пострадала 47-летняя женщина.