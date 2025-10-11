Ключевые моменты:

После атаки дронами в ночь на 11 октября 2025 без света остались 317 тыс. семей;

На утро сегодняшнего дня электроснабжение восстановлено для 240 тысяч клиентов там, где это технически возможно;

Около 77 тысяч семей остаются без электричества;

Работы ведутся в усиленном режиме, после разрешения военных и спасателей специалисты смогут приступить к ремонту.

По информации энергетиков, ночью 11 октября враг вновь атаковал Одессу и область, в результате чего без света остались 317 тыс. семей.

Сегодня утром специалисты перезаживили из резервных источников объекты критической инфраструктуры и 240 тыс. клиентов там, где это технически возможно. По состоянию на 11:00 11 октября без света остается 77 тыс. семей.

«В настоящее время энергетики должны провести осмотр оборудования, оценить повреждения, чтобы приступить к аварийно-восстановительным работам. Это станет возможным после разрешения военных и спасателей. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дом каждой семьи», – отмечают в ДТЭК.

Читайте также: В Одессе призвали готовиться к длительным отключениям света и тепла – впереди самая тяжелая зима.