Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял новый клип

 

Ключевые моменты:

  • Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял новый клип, полон самоиронии и позитива;
  • По сюжету он превращается в белку и русалочку под влиянием магии;
  • В клипе также снялась депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.

Видео, которое его создатели охарактеризовали как «Самоирония и позитив», уже доступно на YouYube-канале зоопарка.

По сюжету ролика, директор зоопарка видит страшные сны, в которых под влиянием магии превращается сначала в белку, а позже – в русалочку.

В качестве музыкального сопровождения выбрана песня певицы трагической судьбы Эми Уайнхаус.

Помимо собственно Белякова, в клипе снялась депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова. Вот так она прокомментировала свое участие в съемках, добавив при этом, что цель у создателей видео – самая благородная:

