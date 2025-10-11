Ключевые моменты:
- Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял новый клип, полон самоиронии и позитива;
- По сюжету он превращается в белку и русалочку под влиянием магии;
- В клипе также снялась депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.
Видео, которое его создатели охарактеризовали как «Самоирония и позитив», уже доступно на YouYube-канале зоопарка.
По сюжету ролика, директор зоопарка видит страшные сны, в которых под влиянием магии превращается сначала в белку, а позже – в русалочку.
В качестве музыкального сопровождения выбрана песня певицы трагической судьбы Эми Уайнхаус.
Помимо собственно Белякова, в клипе снялась депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова. Вот так она прокомментировала свое участие в съемках, добавив при этом, что цель у создателей видео – самая благородная:
