Ключевые моменты:
- В ночь на 9 января 2026 в трех районах Одессы временно отключат свет.
- Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы останутся без электричества.
- Причина – аварийно-восстановительные работы на оборудовании.
- Отключения продлятся с 01:00 до 06:00 часов.
По информации энергетиков, ограничения продлятся с 01:00 до 06:00 часов. Для обеспечения безопасности персонала на время ремонта будут обесточены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
В Одессе ограничения затронут Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы. Также перебои со светом возможны в части Одесского района области.
«Специалисты всей Одесщины приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить работы и вернуть свет в каждый дом», – пообещали в ДТЭК.
Как сообщалось ранее, сегодня днем, 8 января, часть Одессы осталась без электричества из-за аварии на энергосетях.
Читайте также: Кто стоит за 390 миллионами на свет для Одессы?
Спросить AI:
На Думской пишут — не кипишуйте мол,отключения всего лишь с часу ночи до шести утра.
Будем посмотреть…