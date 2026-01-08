Ключевые моменты:

  • В ночь на 9 января 2026 в трех районах Одессы временно отключат свет.
  • Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы останутся без электричества.
  • Причина – аварийно-восстановительные работы на оборудовании.
  • Отключения продлятся с 01:00 до 06:00 часов.

По информации энергетиков, ограничения продлятся с 01:00 до 06:00 часов. Для обеспечения безопасности персонала на время ремонта будут обесточены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В Одессе ограничения затронут Пересыпский, Хаджибейский и Приморский районы. Также перебои со светом возможны в части Одесского района области.

«Специалисты всей Одесщины приложат максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить работы и вернуть свет в каждый дом», – пообещали в ДТЭК.

Как сообщалось ранее, сегодня днем, 8 января, часть Одессы осталась без электричества из-за аварии на энергосетях.

Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
1 час назад

На Думской пишут — не кипишуйте мол,отключения всего лишь с часу ночи до шести утра.
Будем посмотреть…

