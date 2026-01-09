Ключевые моменты:

Ночной аварийный ремонт: 10 января, с 01:00 до 06:00

Без света будет часть Одесского района, в частности, Одесса (Пересыпский, Хаджибейский, Приморский районы).

Где не будет света

В ночь на 10 января с 01:00 до 06:00 специалисты другой энергокомпании будут проводить аварийный ремонт на своем оборудовании. Поэтому для обеспечения безопасности работ временно будет отключено электроснабжение объектов критической инфраструктуры и жилых домов в части Одесского района. Электроэнергии не будет в Пересыпском, Хаджибейском и Приморском районах.

В общем, планируемый ремонт должен был состояться этой ночью, но его отложили из-за затяжной воздушной тревоги.

Напомним, в ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в результате непогоды на утро 9 января временно без света остаются 2,1 тыс. семей в 10 селах и поселках. Восстановлением электроснабжения занимаются ремонтные бригады.

Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.