Ключевые моменты:

12 октября ожидаются магнитные бури красного уровня – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые могут повлиять на здоровье.

Симптомы могут быть неприятными: головные боли, усталость, раздражительность. Особенно это касается метеочувствительных людей.

Как себя обезопасить: соблюдать режим, отдыхать, пить воду, избегать стресса и физических перегрузок.

Сильные магнитные бури 12 октября: как подготовиться

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек на Солнце. В этот момент в космос выбрасываются заряженные частицы, которые достигают Земли и нарушают её магнитное поле. Такие явления могут повлиять не только на технику (спутники, радиосвязь, навигацию), но и на здоровье человека.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 12 октября ожидается К-индекс 5 — это уровень, обозначающий сильную бурю. Его часто называют «красным» и считают порогом, после которого начинаются реальные последствия для организма. Чем выше индекс, тем сильнее буря. При К-индексе 7–8 можно даже увидеть северное сияние в нетипичных для него регионах.

Рекомендации: как пережить магнитную бурю с минимальными потерями

Во время бури может меняться атмосферное давление и электромагнитный фон. Это способно вызвать:

головные боли;

усталость и сонливость;

скачки давления;

раздражительность и бессонницу.

Лекарств от «магнитной» непогоды не существует, но справиться с симптомами можно — главное, помочь организму пережить этот период.