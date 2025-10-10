Ключевые моменты:
- В ночь на 11 октября 2025 года Одессу атакует группа из более 20 ударных дронов;
- В городе прозвучали первые взрывы, идет боевая работа;
- В некоторых домах города мигает, а у некоторых пропал свет.
Сигнал воздушной тревоги в городе был дано коло половины первого ночи.
«Група Шахедов на Черноморск/Санжейку»;
«Новые заходят, на город уже шт 10 идет»;
«Одесса, быстро в укрытие»;
«Пересыпь ~12 шт., работает ПВО», – пишут местные Телеграм-каналы.
Также сообщается, что много дронов направились в сторону Усатово. В некоторых домах мигает свет.
ОБНОВЛЕНО 1:23:
Сообщается, что некоторые районы Одессы уже без электричества.
Предварительно, есть как сбития, так и «прилеты». Часть Одессы остается без света.
Оставшийся «шахед» улетает в сторону моря.
Официальная информация об атаке на данный момент не поступала.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Напомним, в ночь на 10 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.