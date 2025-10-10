Ночная атака "щахедами"

Ключевые моменты:

  • В ночь на 11 октября 2025 года Одессу атакует группа из более 20 ударных дронов;
  • В городе прозвучали первые взрывы, идет боевая работа;
  • В некоторых домах города мигает, а у некоторых пропал свет.

Сигнал воздушной тревоги в городе был дано коло половины первого ночи.

«Група Шахедов на Черноморск/Санжейку»;

«Новые заходят, на город уже шт 10 идет»;

«Одесса, быстро в укрытие»;

«Пересыпь ~12 шт., работает ПВО», – пишут местные Телеграм-каналы.

Также сообщается, что много дронов направились в сторону Усатово. В некоторых домах мигает свет.

ОБНОВЛЕНО 1:23:

Сообщается, что некоторые районы Одессы уже без электричества.

Предварительно, есть как сбития, так и «прилеты». Часть Одессы остается без света.

Оставшийся «шахед» улетает в сторону моря.

Официальная информация об атаке на данный момент не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

