Ключевые моменты:

После ночной атаки в Одессе и Одесском районе продолжаются восстановительные работы;

Энергетики вернули свет для 52,5 тыс. абонентов, без электроснабжения остаются около 25 тыс.;

Газоснабжение восстанавливают для 260 абонентов;

В городе развернут 161 «Пункт несокрушимости»;

В результате атаки пострадали дома в Пересыпском и Хаджибейском районах, а также квартира на Французском бульваре;

Жителям помогают с оценкой ущерба и предоставлением материальной помощи.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его данным, за последние часы энергетики вернули свет в дома еще 52,5 тысячи абонентов. Без электроснабжения остаются около 25 тысяч потребителей.

«Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения для 260 абонентов. Критическая инфраструктура работает стабильно», – добавил Кипер.

По его словам, сейчас в Одессе развернут 161 «Пункт несокрушимости», где можно зарядить гаджеты, получить поддержку и необходимую помощь. С начала дня в эти пункты обратились 84 человека.

Ранее сообщалось, что одесские энергетики вернули свет для 240 тысяч семей после ночной вражеской атаки. Восстановительные работы продолжаются.

По информации одесской мэрии, в результате вражеской ночной атаки наиболее пострадали Пересыпский и Хаджибейский районы города.

В Пересыпском районе повреждены многоквартирный дом и два общежития, в них – 72 окна.

В Хаджибейском районе разной степени повреждения получили около 10 частных домов, из них один – существенно.

На местах ликвидации последствий работают сотрудники районных администраций и коммунальщики. Они проводят обход домохозяйств для уточнения информации о повреждениях и дают объяснения о получении материальной помощи на восстановление поврежденных окон, дверей и крыш.

Кроме того, как пишут местные паблики, во время ночной атаки часть «шахеда» влетела через окно в квартиру на 24 этаже жилой высотки на Французском бульваре. К счастью, дрон не сдетонировал, а жители вызвали спасателей. В итоге жильцов эвакуировали, а прибывшие сапера обезвредили боевую часть дрона.

Напомним, в ночь на 11 октября враг атаковал Одессу и область ударными беспилотниками.

В результате обстрела была повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, а также жилые дома. Вспыхнули пожары на объектах энергетики и в трехэтажном гостинично-ресторанном комплексе. Пострадала 47-летняя женщина.

Также сообщалось, что по причине отсутствия электроснабжения в части Одессы было приостановлено движение некоторых троллейбусов и трамваев, а некоторые курсируют по измененному маршруту.