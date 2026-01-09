Ключевые моменты:

Компенсация до 70% стоимости генератора для ОСМД/ЖСК.

Кто может получить: совладельцы многоквартирных домов от 3 этажей и ЖСК.

Программа компенсации действует для генераторов, купленных во время военного положения.

Алгоритм действий.

Условия для ОСМД и ЖСК

По информации пресс-службы Одесской МВА, совладельцы многоквартирных домов от трех этажей и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в Одессе могут рассчитывать на частичную компенсацию от городского совета за купленные генераторы.

Следует отметить, что компенсация покрывает до 70% стоимости генератора, но не превышает 200 тыс. грн на одного участника.

К слову, в прошлом году поддержку получили 16 ОСМД/ЖСК на сумму 2,4 млн грн. А в 2024 году компенсацию получили 11 ОСМД/ЖСК на более чем 1,17 млн ​​грн.

Для того чтобы получение компенсации необходимо:

Предоставить заявление и пакет документов в специальную комиссию.

Генератор должен удовлетворять определенным техническим требованиям.

Компенсацию получают ОСМД и ЖСК многоэтажных домов (от 3 этажей).

Впоследствии комиссия рассматривает заявки и готовит протокол, на основании которого районная администрация готовит проект распоряжения городского головы о распределении компенсаций.

К слову, одесситы, которые уже приобрели генераторы для своих домов, также могут использовать эту программу.

Напомним, в ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в результате непогоды на утро 9 января временно без света остаются 2,1 тыс. семей в 10 селах и поселках. Восстановлением электроснабжения занимаются ремонтные бригады.