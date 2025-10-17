Ключевые моменты:
- ДТП произошло 17 октября 2025 года недалеко от села Хоминка.
- Пострадали не менее восьми человек, двое – в тяжелом состоянии.
- По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
- Движение транспорта на участке трассы, где случилось ДТП, затруднено.
Как сообщили в областном управлении полиции, ДТП случилось недалеко от села Хоминка. Пострадали по меньшей мере восемь человек.
На месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По информации местных Телеграм-каналов, водитель микроавтобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Также сообщается, что двое пострадавших – в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня утром недалеко от села Сухой Лиман грузовик сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй – в карете скорой помощи.
