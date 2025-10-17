На трассе Киев – Одесса перевернулся микроавтобус

Ключевые моменты:

  • ДТП произошло 17 октября 2025 года недалеко от села Хоминка.
  • Пострадали не менее восьми человек, двое – в тяжелом состоянии.
  • По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
  • Движение транспорта на участке трассы, где случилось ДТП, затруднено.

Как сообщили в областном управлении полиции, ДТП случилось недалеко от села Хоминка. Пострадали по меньшей мере восемь человек.

На месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации местных Телеграм-каналов, водитель микроавтобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Также сообщается, что двое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня утром недалеко от села Сухой Лиман грузовик сбил двух военнослужащих возле блокпоста. Один погиб на месте, второй – в карете скорой помощи.

Еще по теме: Авария на трассе Киев–Одесса: погибли девочка и ее мать, водителя-лихача задержали.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме