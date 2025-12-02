Из-за «прилета» по Одесской ТЭЦ без тепла остались около 30 тысяч абонентов, но аварийные работы уже на финальном этапе, поэтому подачу тепла могут начать уже вечером 2 декабря.

Жильцам гарантируют перерасчет за отсутствие тепла, а для контроля начислений советуют звонить в абонотдел в утренние часы, когда можно застать контролеров, которые составляют акты.

Одесская ТЭЦ устраняет аварию после «прилета» — тепло обещают вернуть сегодня

В результате «прилета» на Одесской ТЭЦ произошла серьезная авария. И до сих пор жители домов, которые обслуживаются теплоэлектроцентралью, остаются без тепла. Всего вынуждены жить в холодных квартирах около 30 000 абонентов.

На сегодняшний день, как нам рассказали в КП «Теплоснабжение города Одессы», восстановительные работы завершаются.

Осталось заменить кабель, поврежденный в результате «прилета». Тепловики пообещали, что заменят его до конца сегодняшних суток.

Перерасчет начислений за недополученное тепло в домах, где не установлены тепловые счетчики, проведут обязательно, заверяют в коммунальном предприятии.

— Если вы хотите проконтролировать перерасчет, позвоните в абонентский отдел по номеру 705 62 35, — посоветовали сотрудники ТМО. — Звонить желательно с восьми до половины десятого утра. В это время можно застать контролеров, которые работают по определенным адресам с ЖКСами. Именно они контролируют подключение и отключение теплоснабжения, составляют акты. С контролером можно проверить все вопросы: какой акт он подавал, какие дни включены и какие не включены в расчет за отопление. Если застать контролера не удастся — передайте заявку технику, который обязательно должен быть на месте.

Хочется верить, что обещания тепловиков оправдаются. И надеемся на долгожданное тепло в квартирах.