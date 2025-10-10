Под Одессой водитель легковушки сбил 7-летнего ребенка

Ключевые моменты:

ДТП с пострадавшим ребенком произошло днем 10 октября 2025 года в поселке Великодолинское Одесского района;

60-летний водитель легковушки совершил наезд на 7-летнего мальчика, который выбежал на дорогу с детской площадки;

Ребенок госпитализирован с переломом ноги;

Полиция начала производство по ч.1 ст. 286 УК Украины.

По информации областного управления Нацполиции, ДТП случилось сегодня около 16 часов, на одной из улиц поселка Великодолинское.

Предварительно правоохранители установили, что 60-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 7-летнего мальчика, который играл неподалеку на детской площадке и внезапно выбежал на дорогу.

Пострадавший ребенок каретой скорой помощи был доставлен в больницу с переломом голени.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что в момент совершения ДТП он был трезв.

В полиции начали производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

