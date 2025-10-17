Ключевые моменты:

Авария случилась около 7:00 утра на трассе в Одесском районе.

Водитель грузовика, по его словам, не заметил военных, стоявших у передвижного блокпоста.

Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства трагедии.

В Одесском районе грузовик сбил двух военных

Сегодня, 17 октября, около 7 часов утра, в Одесском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге возле села Сухой Лиман.

По предварительной информации полиции Одесской области, 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста.

По словам водителя, он не заметил людей на дороге. Один из военных погиб на месте, второй умер в карете «скорой» по пути в больницу. Проверка показала, что водитель был трезв.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает детали происшествия. Рассматривается вопрос о задержании водителя и внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено. Водителей просят учитывать это при планировании маршрута и напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения.

