Ключевые моменты:

Ночью 3 декабря 2025 российские беспилотники попали в энергетический объект Одесского района.

Произошел масштабный пожар и повреждение части оборудования.

Один работник объекта получил тяжелые травмы.

Россия этой ночью запустила 111 беспилотников разных типов.

Пожар удалось потушить

Ночью 3 декабря 2025 года РФ снова атаковала Украину. Враг запустил 111 беспилотников разных типов, включая Shahed и Gerbera. Добавим, что силам ПВО удалось сбить или подавить 83 цели. Однако зафиксировано 27 попаданий на 13 локациях. Найбольше разрушений зафиксировали в Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, российские силы нанесли удар беспилотникам по энергетическому объекту в Одесском районе. Это привело к масштабному пожару и повреждению части оборудования. Также один работник объекта получил тяжелые травмы и был немедленно госпитализирован.

Стоит отметить, что спасательные службы оперативно отреагировали: локализовали пламя, погасили его и приступили к ремонтным работам для восстановления ключевых элементов инфраструктуры.