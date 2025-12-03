Ключевые моменты
- Руководитель гостиницы на Ланжероне незаконно построил спа-зоны и бассейны на захваченном участке.
- С 2022 года комплекс работает и приносит прибыль, но бюджет не получает ни копейки.
- Руководителю объявили подозрение, а землю пытаются вернуть городу.
Незаконное строительство на набережной Ланжерона
Чтобы увеличить территорию гостиничного комплекса у Черного моря, руководство компании самовольно заняло участок на набережной пляжа «Ланжерон» площадью 0,0823 га. На этой земле возвели спа-зоны, бассейны и другие места отдыха, хотя никаких разрешений на строительство не было.
По данным оперативников Департамента стратегических расследований Нацполиции, объект работает с 2022 года и стабильно приносит прибыль. Однако бюджет города не получает от этой деятельности средств, поскольку земля используется бесплатно и незаконно.
По информации полиции, незаконная застройка нанесла городу ущерб в размере 20 млн грн.
На основании собранных доказательств руководителю общества сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины — самовольное занятие земли и самовольное строительство.
Полиция устанавливает других участников схемы и проводит меры для возврата участка рекреационного назначения громаде Одессы.
За такие действия законом предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы.
Напомним, в конце сентября в Одессе вспыхнул скандал из-за строительства многоэтажки на Ланжероне, которая закрыла обзор моря со стороны Аллеи Славы. После массового недовольства одесситов власти признали: застройщик превысил разрешенные нормы.
Читайте также:
- Скандального застройщика Ланжерона могут обязать снести лишние этажи
- Пляжи в Одессе больше не будут сдавать в аренду, а действующие договоры аннулируют суды