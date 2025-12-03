Ключевые моменты

Руководитель гостиницы на Ланжероне незаконно построил спа-зоны и бассейны на захваченном участке.

С 2022 года комплекс работает и приносит прибыль, но бюджет не получает ни копейки.

Руководителю объявили подозрение, а землю пытаются вернуть городу.

Незаконное строительство на набережной Ланжерона

Чтобы увеличить территорию гостиничного комплекса у Черного моря, руководство компании самовольно заняло участок на набережной пляжа «Ланжерон» площадью 0,0823 га. На этой земле возвели спа-зоны, бассейны и другие места отдыха, хотя никаких разрешений на строительство не было.

По данным оперативников Департамента стратегических расследований Нацполиции, объект работает с 2022 года и стабильно приносит прибыль. Однако бюджет города не получает от этой деятельности средств, поскольку земля используется бесплатно и незаконно.

По информации полиции, незаконная застройка нанесла городу ущерб в размере 20 млн грн.

На основании собранных доказательств руководителю общества сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины — самовольное занятие земли и самовольное строительство.

Полиция устанавливает других участников схемы и проводит меры для возврата участка рекреационного назначения громаде Одессы.

За такие действия законом предусмотрено наказание — до трех лет лишения свободы.

Напомним, в конце сентября в Одессе вспыхнул скандал из-за строительства многоэтажки на Ланжероне, которая закрыла обзор моря со стороны Аллеи Славы. После массового недовольства одесситов власти признали: застройщик превысил разрешенные нормы.

