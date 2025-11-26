Ключевые моменты:
- BMW столкнулся с грузовиком Volvo, который ехал впереди.
- Водительница легкового авто погибла, пассажирка госпитализирована.
- Полиция начала расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть.
Смертельное ДТП под Одессой
Вечером 25 ноября около 21:00 на трассе Киев–Одесса, неподалеку от села Болгарка, произошло серьёзное ДТП. Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 27-летняя водительница автомобиля BMW не выбрала безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулась с грузовиком Volvo, который двигался впереди в том же направлении. За рулем фуры находился 31-летний мужчина.
От удара водительница легкового автомобиля скончалась на месте. Ее 21-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал; проверка показала, что он был трезв.
На месте аварии работали следственно-оперативные группы областного управления полиции и районного подразделения. Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека или тяжкие травмы.
В рамках расследования назначены судебные экспертизы, сейчас продолжаются следственные действия. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.
