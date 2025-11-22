Ключевые моменты:

Авария произошла 21 ноября возле села Старокозачье на трассе Одесса–Рени.

Водительница Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком DAF.

Легковушка загорелась: погибли три человека — водительница, ее муж и невестка.

Водитель грузовика получил травмы.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Подробности смертельного происшествия, которое случилось днем 21 ноября, рассказали в областном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, 60-летняя водительница легкового автомобиля Mazda не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 68-летний мужчина.

Грузовик выехал за пределы проезжей части и перевернулся, а легковушка загорелась.

Водительница легковушки и двое ее пассажиров – 71-летний муж и 42-летняя невестка – погибли на месте, они практически сгорели заживо.

Водителя грузовика доставили в больницу с многочисленными ссадинами и ушибами. Его проверили на состояние опьянения – он был трезв.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Как сообщалось, 4 ноября на трассе Одесса – Рени, возле Татарбунар, женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Сама она погибла на месте, а двое ее сыновей 11 и 14 лет были госпитализированы с травмами. Водитель грузовика не пострадал, и экспертиза показала, что он не был пьян.