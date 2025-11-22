Ключевые моменты:
- Планируется потратить 7 миллионов гривен на изменение границ и создание генеральных планов для Авангарда, Хлебодарского, Прилиманского, Новой Долины и поселка Радостное.
- Средства планируют потратить исключительно на оформление и разработку документации.
- Объявлен тендер до 25 ноября 2025 года.
Что предусматривает разработка комплексного плана
Разработка комплексного плана пространственного развития поселковой территориальной общины — это процесс создания согласованной градостроительной и земельной документации для всего пространства общины. Такой план предусматривает:
- детализацию застройки, функциональное зонирование и инфраструктуру;
- планирование использования территорий для жилья, общественных объектов, зеленых зон, водных объектов и транспортной сети;
- установление границ населенных пунктов и зонирование территории по функциональному назначению;
- учет перспектив роста населения, охраны природного и культурного наследия, развития инвестиций и инфраструктуры.
Простыми словами — семь миллионов гривен уйдет просто на оформление и разработку документации. Для этого объявили даже тендер до 25 ноября 2025 года.
Но разве не должны средства идти на оборону, поддержку населения и неотложные нужды? Ведь первоочередными должны быть меры, которые непосредственно поддерживают безопасность и жизнеспособность общин сегодня, а масштабные изменения пространства могут подождать до стабилизации ситуации в стране.
