Ключевые моменты:

  • Планируется потратить 7 миллионов гривен на изменение границ и создание генеральных планов для Авангарда, Хлебодарского, Прилиманского, Новой Долины и поселка Радостное.
  • Средства планируют потратить исключительно на оформление и разработку документации.
  • Объявлен тендер до 25 ноября 2025 года.

Что предусматривает разработка комплексного плана

Разработка комплексного плана пространственного развития поселковой территориальной общины — это процесс создания согласованной градостроительной и земельной документации для всего пространства общины. Такой план предусматривает:

  • детализацию застройки, функциональное зонирование и инфраструктуру;
  • планирование использования территорий для жилья, общественных объектов, зеленых зон, водных объектов и транспортной сети;
  • установление границ населенных пунктов и зонирование территории по функциональному назначению;
  • учет перспектив роста населения, охраны природного и культурного наследия, развития инвестиций и инфраструктуры.

Простыми словами — семь миллионов гривен уйдет просто на оформление и разработку документации. Для этого объявили даже тендер до 25 ноября 2025 года.

Но разве не должны средства идти на оборону, поддержку населения и неотложные нужды? Ведь первоочередными должны быть меры, которые непосредственно поддерживают безопасность и жизнеспособность общин сегодня, а масштабные изменения пространства могут подождать до стабилизации ситуации в стране.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме