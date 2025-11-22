Ключевые моменты:

Планируется потратить 7 миллионов гривен на изменение границ и создание генеральных планов для Авангарда, Хлебодарского, Прилиманского, Новой Долины и поселка Радостное.

Средства планируют потратить исключительно на оформление и разработку документации.

Объявлен тендер до 25 ноября 2025 года.

Что предусматривает разработка комплексного плана

Разработка комплексного плана пространственного развития поселковой территориальной общины — это процесс создания согласованной градостроительной и земельной документации для всего пространства общины. Такой план предусматривает:

детализацию застройки, функциональное зонирование и инфраструктуру ;

; планирование использования территорий для жилья, общественных объектов, зеленых зон, водных объектов и транспортной сети;

установление границ населенных пунктов и зонирование территории по функциональному назначению;

учет перспектив роста населения, охраны природного и культурного наследия, развития инвестиций и инфраструктуры.

Простыми словами — семь миллионов гривен уйдет просто на оформление и разработку документации. Для этого объявили даже тендер до 25 ноября 2025 года.

Но разве не должны средства идти на оборону, поддержку населения и неотложные нужды? Ведь первоочередными должны быть меры, которые непосредственно поддерживают безопасность и жизнеспособность общин сегодня, а масштабные изменения пространства могут подождать до стабилизации ситуации в стране.