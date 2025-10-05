Ключевые моменты:
- В Одессе напротив здания ОВА произошло смертельное ДТП;
- 18-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в дерево;
- 20-летний пассажир погиб на месте, водитель получил травмы;
- Полиция расследует, был ли водитель пьян, открыто уголовное производство.
По данным областного управления полиции, ночью 4 октября 18-летний водитель BMW, двигаясь по проспекту Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части, где въехал в дерево.
В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля погиб на месте. Водителя госпитализировали с множественными травмами. Сейчас в полиции выясняют, не был ли молодой человек пьян в момент аварии.
По факту ДТП начато уголовное производство. Идет следствие.
По неофициальной информации из соцсетей, в ДТП на проспекте Шевченко погиб 20-летний Петр Твердовский – сын владельца клубов «Итака» и «Палладиум».
Напомним, месяц назад, 5 сентября, в Измаиле BMW сбил насмерть дочь бывшего мэра Килии Павла Бойченко.