Ключевые моменты:

В городе Ананьев Подольского района Одесской области трое человек отравились угарным газом, один погиб.

В больницу госпитализировали двух женщин 1973 и 1979 годов рождения в тяжелом состоянии.

В жилом доме обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками отравления угарным газом.

Предварительная причина трагедии – отсутствие тяги отопительной печи.

Об этом рассказали сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, трагедия случилась вчера днем, 18 октября, в городе Ананьев на улице Леонида Каденюка.

«От дежурного фельдшера городской больницы поступило сообщение о том, что в тяжелом состоянии госпитализированы две женщины, 1973 и 1979 года рождения. Также, в жилом доме обнаружено тело гражданина, 1970 года рождения, с признаками отравления угарным газом», – сообщают в ГСЧС.

Признаков горения или пожара при осмотре дома спасатели не нашли.

Предварительно, причиной отравления стала утечка угарного газа из-за отсутствия тяги отопительной печи.

