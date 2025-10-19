Ключевые моменты:
- В городе Ананьев Подольского района Одесской области трое человек отравились угарным газом, один погиб.
- В больницу госпитализировали двух женщин 1973 и 1979 годов рождения в тяжелом состоянии.
- В жилом доме обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с признаками отравления угарным газом.
- Предварительная причина трагедии – отсутствие тяги отопительной печи.
Об этом рассказали сегодня в пресс-службе областного управления ГСЧС.
По информации спасателей, трагедия случилась вчера днем, 18 октября, в городе Ананьев на улице Леонида Каденюка.
«От дежурного фельдшера городской больницы поступило сообщение о том, что в тяжелом состоянии госпитализированы две женщины, 1973 и 1979 года рождения. Также, в жилом доме обнаружено тело гражданина, 1970 года рождения, с признаками отравления угарным газом», – сообщают в ГСЧС.
Признаков горения или пожара при осмотре дома спасатели не нашли.
Предварительно, причиной отравления стала утечка угарного газа из-за отсутствия тяги отопительной печи.
