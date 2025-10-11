Ключевые моменты:

ДТП произошло утром 11 октября в центре Одессы, на перекрестке улиц Ришельевской и Малой Арнаутской;

Перевернулся автомобиль Mersedes;

На место аварии прибыли полиция, официальная информация о причинах ДТП и его последствиях пока отсутствует.

Свидетелем происшествия на перекрестке улиц Ришельевской и Малой Арнаутской стала корреспондент «Одесской жизни», которая сделала на месте несколько фото.

Как видно на наших фото, опрокинулся автомобиль Mersedes.

На месте работали сотрудники полиции, но официальная информация по поводу произошедшего и о причинах ДТП на данный момент не поступала.

Напомним, в пятницу, 10 октября, в поселке Великодолинское Одесского района 60-летний водитель легковушки совершил наезд на 7-летнего мальчика, который выбежал на дорогу с детской площадки. Ребенка госпитализировали с переломом голени.

А ночью 4 октября на проспекте Шевченко в Одессе трагически погиб 20-летний парень – пассажир автомобиля BMW, водитель которого не справился с управлением и врезался в дерево.

Автор фото – Юлия Сущенко