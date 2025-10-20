Ключевые моменты:

Переулок Восьмого Марта официально переименован в Кодымский — решение приняли в горсовете.

Название выбрали в честь города Кодыма, чья история уходит корнями в глубину веков, включая времена трипольской культуры и казацких сражений.

В сентябре Кодыма отметила 271 год со дня основания.

В Пересыпском районе города переулок Восьмого Марта официально переименовали в переулок Кодымский. О таком решении сообщили в Одесском городском совете.

Новое название выбрано не случайно — оно связано с городом Кодыма, который находится в северной части Одесской области. Это место с богатой историей и культурным наследием. Кодыма возникла на месте древнего поселения, уходящего корнями во времена трипольской культуры.

Один из значимых исторических эпизодов — победа казацкого отряда Семена Палия над сорокатысячным татарским войском у реки Кодымы в 1694 году. Позже, в XVIII веке, здесь активно действовали гайдамаки. Само поселение под названием Кодыма было основано в 1754 году польскими магнатами Любомирскими. Тогда это место называли «Медовым хутором».

После строительства железной дороги Одесса — Балта в 1870 году, город стал важным торговым узлом. Здесь появились мастерские, мельницы и заводы. Кодыма пережила революции, оккупации и восстановление после войн.

В 2025 году город отпраздновал 271 год с момента основания. Интересные и как город живет во время войны, читайте в нашей статье: Кодыма – город-легенда: действительно ли этим путем шла Роксолана?

