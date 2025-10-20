Ключевые моменты:

Сергей Лысак провел первое совещание с главами районов Одессы, где обсудили ключевые вопросы работы города.

Он призвал сосредоточиться на безопасности и решении проблем, а не на интригах.

В числе приоритетов — оборона города, поддержка военных, медицина и образование.

Первое совещание Сергея Лысака: требования

20 октября Сергей Лысак, недавно назначенный начальником Одесской городской военной администрации, провел первое аппаратное совещание с руководителями районных администраций. Главной темой встречи стали вызовы, с которыми сталкивается город в условиях войны, и планы по их решению.

Лысак подчеркнул, что Одесса — стратегически важный город юга Украины, поэтому каждый управленец должен работать четко и без лишней политики:

«Мы должны наладить и контролировать все процессы до мелочей. Политические распри и скандалы нужно отложить в сторону. С теми, кто будет этим заниматься, нам не по пути», — заявил он.

Каждый руководитель отчитался о текущей ситуации в своем районе, обозначил проблемы и представил план работы на ближайшую неделю.

В числе приоритетов, которые он уже называл ранее, — безопасность, социальная поддержка защитников, медицина, образование и подготовка к зимнему периоду. Также Лысак пообещал устранить ошибки и не допустить повторения трагедии с наводнением в Одессе.

Отметим, Сергей Лысак еще во время работы в Днепре неоднократно подчеркивал, что ни с кем не собирается договариваться. По его мнению, есть определенные обязанности, которых нужно придерживаться. И, если кому-то с ним не по пути — лучше сразу увольняться.

