Ключевые моменты:

Женщина начала общаться с агентом РФ через Telegram, имея антиукраинские взгляды.

С апреля по август 2025 года она регулярно передавала координаты военных объектов и критической инфраструктуры в Одесской области.

Задержание произошло в октябре. Всего в 2025 году по обвинению в госизмене в Украине проходят 18 человек.

Шпионаж в Одессе: женщина передавала врагу данные о ВСУ

В Одессе задержали работницу банка, которая по заданию российского агента передавала информацию о военных и стратегических объектах. По данным следствия, женщина имела антиукраинские взгляды и с начала весны 2025 года вышла на контакт с представителем вражеской стороны через мессенджер Telegram.

Об этом сообщили в СБУ и Одесской областной прокуратуре.

Во время кассовых операций одесситка обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Обнаруживая таких клиентов, она незамедлительно докладывала куратору от ФСБ.

В период с апреля по август 2025 года она систематически отправляла агенту РФ точные координаты с помощью Google Maps. Среди переданных данных были геолокации военно-медицинских учреждений, подразделений ВСУ, пограничников и других критически важных объектов в Одессе и области.

Правоохранители задержали женщину в начале октября. Сейчас ей инкриминируют государственную измену. По закону, за такое преступление предусмотрено наказание — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как отметили в прокуратуре, только в 2025 году было сообщено о подозрении 18 лицам, которых подозревают в госизмене во время действия военного положения.

