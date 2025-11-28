Владимир Высоцкий имел украинские корни и тесную связь с Украиной, но со временем его образ у нас начали использовать как инструмент российского влияния.

Миф о преследуемом Высоцком неполный — советская власть давала артисту множество привилегий (квартира, выезды, гонорары, «мерседес»).

Первая в мире улица Высоцкого появилась именно в Украине, в городе Нетешин.

Улицу Высоцкого в Одессе переименовали, а памятник ему демонтировали. Областная топонимическая комиссия решила отказаться от навязанных имперских символов.

Улицу Высоцкого переименовали в честь Ярослава Баиса, бойца «Азова», который вырос в этом районе, оборонял Мариуполь и погиб в теракте в Еленовке.

Человек-взрыв: Высоцкий на сцене и в жизни

Владимир Высоцкий — это не только хриплый тембр и три аккорда. Прежде всего он был мощным драматическим актёром, главным лицом Таганки — самой смелой театральной сцены своего времени. Его Гамлет, его Галилей — роли, в которых он будто бы держал на себе не только спектакль, но целый мир.

О войне и тюремном мире Высоцкий говорил без пафоса. В этих текстах — настоящее истощение, страх, потери, холод и человеческое упорство жить дальше. Хотя сам он не воевал и не сидел, его умение вслушиваться в чужие истории было уникальным.

Поэтому Высоцкому верили — на кухнях, в поездах, в общежитиях. Каждый, кто включал кассету, словно оказывался на его «неофициальном концерте».

Он ушёл из жизни в 42 года — сердце не выдержало. Официальная пресса почти не заметила этого, потому что был 1980 год — весь СССР жил Олимпиадой. Но люди узнали сразу: на прощание пришли тысячи.

Для кого-то он был бунтарём, для кого-то — романтиком, но все знали одно: Высоцкий не вписывался ни в какие рамки.

Связь Высоцкого с Украиной

Хотя Владимира Высоцкого часто воспринимают как исключительно российского артиста, его украинские корни и отношения с Украиной были вполне ощутимыми. Отец — киевлянин-фронтовик Семён Владимирович, мать — Нина Максимовна с украинскими корнями.

Впервые Украина появилась в его жизни ещё в юности: в конце 50-х он постоянно бывал в Киеве, где в театре Леси Украинки работала его невеста Изольда Жукова. Это было время молодости и романтики.

Позже в его кругу появились такие выдающиеся фигуры, как Сергей Параджанов, Лесь Танюк, Александр Билаш, Валерий Лобановский.

Как власть «угнетала»

Образ Высоцкого-бескомпромиссного бунтаря стал устойчивым мифом. Но если посмотреть на факты, картина гораздо сложнее. Человек, который действительно был бы в открытом конфликте с советской системой, не мог бы пользоваться такими привилегиями:

Квартира в центре Москвы: так просто это не давали. Это был сигнал его негласной поддержки «сверху».

Заграничные поездки и гонорары: ему позволяли регулярно гастролировать и оставлять себе значительную часть гонораров. Большинство артистов такого права не имели.

Частные концерты: доходы от таких выступлений он получал напрямую, что тоже было исключением.

«Мерседес» в 70-х: нечто невероятное для СССР. Автомобиль подарили французские друзья, но государство разрешило его оставить — показатель особого статуса.

Эти исключения породили версии о возможном сотрудничестве с КГБ.

Культура или инструмент влияния?

Действительно, Украина стала первой в мире, назвав улицу в его честь — в Нетешине в 1987 году. Тогда его воспринимали как уникального артиста, а не как часть имперского нарратива.

Но ситуация изменилась. В Одессе в 2012 году установка памятника Высоцкому превратилась в политическую демонстрацию, инициированную пророссийским политиком Игорем Марковым. На открытии присутствовали представители «Партии регионов», российского консульства и даже актёр Пореченков, который позже стрелял по позициям ВСУ.

Поэтому по решению Одесской областной топонимической комиссии этот памятник и улица, носившая имя Высоцкого, стали символами навязывания городу российскости. В конечном итоге, прошлой зимой, в ночь на 31 декабря, памятник демонтировали, а улицу переименовали.

Герой своего района: Ярослав Баис

Улицу Высоцкого в Одессе переименовали в честь Ярослава Баиса — военного, который вырос и учился в этом районе.

Юноша, мечтавший о море, решил отдать своё время защите Украины. Ещё в 2016 году он поступил в полк «Азов» и остался там до конца.

Начало полномасштабного вторжения Ярослав встретил в Мариуполе, будучи заместителем командира роты. Его девушка Валерия, будущий врач, отказалась уезжать и осталась в городе, спасая раненых в бомбоубежище «Ильичёвец».

Сам Ярослав перешёл на «Азовсталь». После 86 дней обороны он получил приказ покинуть завод и сдаться. Понимая всю опасность встречи с врагом, он намеренно надел офицерские погоны.

Но из плена Ярославу не суждено было вернуться. Он погиб в теракте в Еленовке в 27 лет. И только спустя год его тело идентифицировали и похоронили в родной Одессе.

Поэтому современное решение относительно Высоцкого — не запрет его таланта. Это отстаивание права города на самоопределение. Десятилетиями его образ использовали для навязывания чужой культурной традиции. Сегодня Одесса возвращает себе право сама выбирать героев — и это право справедливо переходит к защитнику, который отдал жизнь за то, чтобы эти улицы были украинскими и свободными.

Читайте также: