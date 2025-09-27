Историческое место под охраной государства

По официальной версии, Кодыма основана в 1754 году из хутора князей Любомирских. Еще с казацких времен окаменели за торговицей города, на холме, несколько тесаных крестов – последних свидетелей первого кладбища казацкой Кодымы, которая хранит бешеное галоп лошадей Семена Палия.

Кодимчане гордятся своим городом и знают его насыщенную историю. Но не каждый знает, что Кодым внесен в Список исторических населенных мест Украины. Что это значит? Это значит, что город сохранил свой исторический облик (планировку, застройку) и имеет объекты культурного наследия. Его территория охраняется государством в соответствии с законом, сохраняя ее исторический ареал и застройку определенного периода и культуры для следующих поколений.

Плюс три важных элемента во время войны

Удаленные города и села в последнее время становятся все более привлекательными для туристов. И город Кодыма стоит в первых рядах этого туристического списка. Ведь здесь сохраняются традиции, национальные блюда и памятники архитектуры.

Даже за эти военные годы Кодимская община обогатила Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины тремя элементами:

клезмерской музыкой, которая сохранилась как в городе Кодыма, так и в селах общины;

уникальным методом строительства «сухая кладка»;

традиционным блюдом «голубцы».

Музей – один из лучших в Одесской области

Богатый элементами культуры и истории края Кодимский историко-краеведческий музей, который находится в здании, являющемся памятником архитектуры и градостроительства конца XIX века. Кстати, он признан одним из лучших в Одесской области.

По инициативе директора Зинаиды Севастьяновой здесь проводятся экскурсии, путешествия по страницам истории для вынужденных переселенцев, мастер-классы по народным ремеслам.

В фондах музея хранится более четырех тысяч экспонатов – предметы археологии, народоведения, работы народных умельцев, местных художников, старинная мебель, техника разных лет, предметы быта 20-80-х годов ХХ века, времен Второй мировой войны.

Собраны коллекции старинных рушников, рубашек, ковров, утюгов. Отдельный зал выделен под Литературную гостиную, в которой хранится авторский Фонд известного украинского писателя Богдана Сушинского. В музее есть экспозиции и известным землякам: художнику Евгению Столице, писателю-фольклористу Анатолию Свидницкому, актрисе театра Валентине Болейко, летчику Второй мировой войны Станиславу Скальскому и др.

Откуда произошло название «Шпаков путь»?

На южной окраине города пролегал Шпаков путь, получивший название в честь первого атамана-проводника Федора Шпака, который умел проводить чумацкие валки тайными тропами.

Учитывая культурно-историческую ценность Шпакового пути, отдел культуры и туризма Кодымы реализовал культурно-туристический маршрут. Так «Шпаков путь» охватил 15 населенных пунктов края.

Земляки пишут историю города произведениями

Кто писал и продолжает писать историю своей маленькой родины? Среди талантливых земляков Надежда Борова – учительница истории Кодымского лицея №1, которая издала коллективный сборник, посвященный Кодыме.

Татьяна Тримарук – поэтесса и руководительница общественной организации «Кодимское районное литературное объединение имени Петра Надутика» – написала гимн города.

Известный в Одесской области журналист и писатель Петр Надутик, который описал историю края в исследовательской работе «Дума о Кодыме».

Поэтесса, писательница Наталья Палашевская запечатлела в поэзии подвиги земляков.

Доброе наследие передал потомкам и художник, мастер флоромозаики Петр Козловский. Его произведения хранятся в историко-краеведческом музее и напоминают об Украине в Канаде и Ватикане.

Кодиму знают и ей помогают

В декабре этого года исполнится пять лет, как Кодыма стала центром Кодымской городской территориальной общины, которую возглавляет Сергей Лупашко.

Община участвует в различных проектах, выигрывает гранты, привлекает инвестиции от международных и отечественных доноров.

Кодыму уже знают, ей доверяют, с ней сотрудничают партнеры и инвесторы. Например, от проекта GIZ «Программа ЕС «Прочные регионы – Специальная программа поддержки Украины» Кодимская община получила реабилитационное оборудование и операционный стол для больницы, компьютерное оборудование, генераторы, средства гигиены, оборудование для ЦНАП – на сумму более двух миллионов гривен.

Благодаря проекту «Говерла» община получила бензиновые генераторы, мини-экскаватор (его стоимость составляет около трех миллионов гривен), комплекты спецодежды для спасателей, бензорез, мотопилы, огнетушители, мотопомпы, ноутбуки и т.д. – на сумму более 4,5 миллиона гривен.

Помощь поступает от благотворительных организаций и учреждений, таких как ОО «Десятое апреля», ЮНИСЕФ, «Международная солидарность», Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и др. А это означает, что бюджетные средства пойдут на другие насущные нужды.

На фронте – более 700 кодимчан

С первых дней великой войны жители Кодыма встали на защиту Родины. В рядах Вооруженных сил защищают Украину более 700 местных мужчин и женщин. На сегодняшний день погибло 55 военных из общины, более 40 считаются пропавшими без вести.

Поэтому каждый житель общины считает необходимым быть волонтером. Здесь активно работают волонтерские организации, к которым присоединились и юные граждане, и ощутима помощь Кодымской общины украинским военным.

Откуда взялось название?

Название города связывают с одноименным названием реки, на которой город находится.

Слово «кодыма» было известно еще половцам и означало «восток», а поскольку оно касалось названия реки, то это звучало как «река, текущая на восток».

Предполагают также происхождение названия от турецкого слова «кодим» – мочар, болото.

Возможно, название происходит от вепского (финно-угров) «кодим» или эстонского «кодум» – родина, родная земля.

А возможно – из иврита, где «кадима» означает «вперед».

Цитата из книги

В одному з давніх першоджерел, виданих 1901 року в Кам’янці-Подільському «Трудов Подольскаго епархиального историко-статистическаго комитета», написано: «Местечко Кодыма расположено на возвышенной равнине, при истоке реки того же имени… Так как м. Кодыма расположено на возвышенности, обильно садами и в нем нет болотных и гнилых вод, поэтому местность эта благоприятна для здоровья населения. Почва черноземная, но есть места глинистые и песчаные».

Бывала ли Хюррем-султан на кодимской земле?

Краеведы утверждают, что именно по Шпаковому пути через Кодыму в турецкое рабство гнали Анастасию Лисовскую (Роксолану) из Рогатина. В этом году исполняется 520 лет со дня ее рождения. Известная украинка, меценат, родившаяся в 1505 году, была дочерью священника из галицкого города Рогатина. Она была взята в плен и продана в рабство в 1520 году.

Анастасия оказалась в султанском гареме, а впоследствии стала любимой женой Сулеймана, первой хасеки-султан, основательницей эпохи женского султаната, одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Сначала ее звали Роксоланой, то есть «русинкой», а затем дали имя Хюррем, что на персидском языке означает «радость».

Но была ли Хюррем в Кодыме? На самом деле Роксолана умерла почти за двести лет до основания города. Но, вероятно, когда Анастасию Лисовскую взяли в плен, ее, как и других украинских пленников, гнали по Шпаковому пути, через поселение Кодыма, где в будущем был основан город Кодыма.

