Организация «Деколонизация.Украина» обновила ТОП-100 памятников, подлежащих демонтажу

Ключевые моменты:

  • В организации «Деколонизация.Украина» обновили ТОП-100 памятников, подлежащих демонтажу в процессе декоммунизации/деколонизации.
  • В новом списке много объектов из Одессы и Одесской области.
  • Среди памятников под снос – Пушкин на Приморском бульваре, Воронцов, Александр II, Лев Толстой, Черняховский, Пушкин возле музея, бюст Малиновскому.
  • В Подольске – мавзолей Котовского, в Татарбунарах – памятник Пушкину, в Болграде – памятник Инзову, в Бессарабском – памятник Зое Космодемьянской.
  • Активисты надеются, что процесс демонтажей ускорится и списки будут быстро обновляться.

Новый список опубликован на странице организации в «Фейсбуке».

«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – пообещали активисты.

В числе объектов, подлежащих сносу, по версии организации «Деколонизация.Украина», памятник Пушкину на Приморском бульваре, памятники Воронцову, Александру II, Льву Толстому, Черняховскому, Пушкину возле одноименного музея, а также бюст Малиновскому.

В Подольске в список вошел мавзолей Котовского. В Татарбунарах – также памятник Пушкину. В Болграде – памятник Инзову. В поселке Бессарабское – памятник Зое Космодемьянской.

Приводим список полностью:

новый список деколонизации

активисты обновили список «на снос»

Напомним, ранее новоназначенный глава недавно созданной Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он демонтировать памятник Пушкину, отметил, что поддерживает решение о сносе памятника, но при этом добавил, что конкретных планов в этом направлении у него сейчас нет.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме