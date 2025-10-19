Ключевые моменты:

В организации «Деколонизация.Украина» обновили ТОП-100 памятников, подлежащих демонтажу в процессе декоммунизации/деколонизации.

В новом списке много объектов из Одессы и Одесской области.

Среди памятников под снос – Пушкин на Приморском бульваре, Воронцов, Александр II, Лев Толстой, Черняховский, Пушкин возле музея, бюст Малиновскому.

В Подольске – мавзолей Котовского, в Татарбунарах – памятник Пушкину, в Болграде – памятник Инзову, в Бессарабском – памятник Зое Космодемьянской.

Активисты надеются, что процесс демонтажей ускорится и списки будут быстро обновляться.

Новый список опубликован на странице организации в «Фейсбуке».

«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – пообещали активисты.

В числе объектов, подлежащих сносу, по версии организации «Деколонизация.Украина», памятник Пушкину на Приморском бульваре, памятники Воронцову, Александру II, Льву Толстому, Черняховскому, Пушкину возле одноименного музея, а также бюст Малиновскому.

В Подольске в список вошел мавзолей Котовского. В Татарбунарах – также памятник Пушкину. В Болграде – памятник Инзову. В поселке Бессарабское – памятник Зое Космодемьянской.

Приводим список полностью:

Напомним, ранее новоназначенный глава недавно созданной Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он демонтировать памятник Пушкину, отметил, что поддерживает решение о сносе памятника, но при этом добавил, что конкретных планов в этом направлении у него сейчас нет.

