Кодыма: как из Медового хутора на Чумацком пути вырос город

27 сентября город Кодыма отмечает 269-й день рождения. Этот городок нашел свое убежище на границе Подольской возвышенности и степи, среди густых лесов, тихих рек, прудов, широких полей и высоких холмов. По официальным данным, он основан в 1754 году.

Кодыма: сколько на самом деле городу на Синей Воде?

Петр Надутик, писатель, журналист, учитель родом из Кодымы, в своей «Думе о Кодыме» вспоминает, как, готовясь к дипломной работе, нашел интересный материал. В «Книге Большом чертеже» за 1627 год нет воспоминаний о Кодыме. Но в списке, составленном в 80-е годы 17-го столетия, который был дополнен копией 1627 года, нашел: «А вверх по реке Бокгу (Бугу) 50 верст пала в Бокг река Синяя Вода, а на реке, на Синей Воде, 70 верст от Бокга город…», а в списке №1330 дополнено: «А выше тово города на Бокгу город Кодома…». Вот так! Может, в этом году Кодыме исполняется 396, а не 269 лет?

Вокруг происхождения названия идут споры. Слово «Кодыма» у половцев значило «восток», некоторые исследователи переводят с тюркского, татарского языков как «женщина», «счастье», «родной край». Легенда связывает название с казаком Кодымкой, которого судьба забросила в эти края.

История поселений уходит во времена трипольской культуры, поздней бронзы Черняховской культуры. Здесь владычествовали и Киевская Русь, и Великое Княжество Литовское, и Королевство Польша, и Османская империя. В 17 веке почти половину населения хутора князей Любомирских составляли евреи. Уже в 1862 году в Кодыме проживало 825 евреев, они владели 43 домами и содержали синагогу.

Пасеки на Медовом хуторе

Кодыма давно славилась садами и пасеками, впрочем, как и сегодня. Потому и называли люди эти места «Медовым хутором». Именно здесь объединялись млечные пути, перекрестки которых найдены на старинных картах.

Прокладка одесской ветки железной дороги стимулировала экономическое развитие села. Увеличивалось число его обитателей. На рубеже 19-20 веков Кодыма стала крупным торгово-ремесленным городком: более 30 сапожных, кузнечных мастерских, лесопильня, масленица, завод по производству извести, паровая мельница. Местные купцы — пять лес — и семь хлеботорговцев — отправляли товар по железной дороге в Одессу.

Достопримечательностями архитектуры города являются Крестовоздвиженский храм, Преображенский костел (1850), усадьба конца 19-го века, где ныне расположен историко-краеведческий музей.

Имение Розенфельда стало музеем

Само здание Кодымского историко-краеведческого музея, где директором Зинаида Севастьянова, поражает своим величием. Это двухэтажное здание, украшенное кирпичными наличниками, разными деревянными элементами, орнаментами из кирпича в виде волны — бывшее имение помещика Розенфельда.

Сегодня музей стал сердцем культурной жизни не только города, но и района.

Кодымский яр – страшное и памятное место

А еще в Кодиме есть старинное христианское кладбище, где сохранились каменные кресты 19 века. Есть также коркут – еврейское кладбище. Согласно еврейским традициям, захоронения считаются неприкосновенными, а потому не переносятся. Уникальны также и мацевы – еврейские надгробия.

На территории Кодымщины найдено 80 археологических памятников разных эпох, 10 из них – в окрестностях Кодымы. Летописный диапазон находок – от древнейших времен до раннего средневековья.

— Именно здесь 30 августа 1941 года произошел первый массовый расстрел молодых евреев — юношей и девушек, приехавших домой на каникулы. Второе массовое уничтожение еврейского населения произошло недалеко от 12 января 1942-го. Тогда погибли более 630 евреев. Пожилых людей, женщин, детей выгнали на лютый мороз в домашней одежде. Полицаям за каждого пойманного и расстрелянного еврея платили одну германскую марку. Такова была цена человеческой жизни, — рассказала о тех трагических событиях жительница Кодымы Раиса Зильберман.

Выходец из Кодымы журналист и писатель Петр Файенгерш (литературный псевдоним Петр Ефимов), живя в США, написал книгу «Живые и мертвые. Трагедия маленького городка». Эту книгу воспоминаний очевидцев трагедии трудно читать. Кодимский овраг для всех, кто считает себя человеком, — это страшное и памятное место.

Искусство и заботы

С первых дней войны Кодыма держит культурный фронт.

В районном Доме культуры действуют народный вокальный коллектив «Источники», группа «Консонанс-ретро», районное литературное объединение имени Петра Надутика. А при Кодымской детской школе искусств – народный хореографический коллектив «Юность» и хоровой коллектив «Колокольчики».

В городе всегда дружно уживались украинцы и русские, евреи и поляки, молдаване и татары, всегда славившиеся своим гостеприимством.

Основные заботы горожан, как и всех украинцев — помощь фронта. Здесь готовят и отправляют разные блюда для тех, кто на передовой защищает нашу свободу. Здесь плетут сетки, собирают средства на средства защиты для воинов ВСУ, донатат на автомобили и дроны, пишут стихи о наших воинах и поют песни об их победе. И очень верят в Победу Украины.

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