Огурец, моллюск и два зуба, или Где отыскать одесские НЛО?

На заметку туристу и не только.

Одесские НЛО в данном случае — вовсе не какие-то неопознанные летающие объекты, а совершенно необычные любопытные объекты. Проще говоря, то, что мы теперь зовем арт-объектами, но о которых мало кто знает.

Арт-объект — это вам не памятник. Он частенько притаился себе на улице, вы проходите — и вдруг открытие: откуда взялось это нечто? А о нем обычно знают лишь те, кто живет рядом или часто проходит мимо. А туристам, между тем, ну, очень интересно, да и одесситам любопытно.

«Крылья ангела» — памятник моллюску

Ну, вот, к примеру, где у нас находится «памятник» моллюску с романтическим названием «Крылья ангела»? А установлен он в очень даже приметном месте — на набережной Ланжерона.

Открытие этого объекта состоялось в апреле 2017 года — во время представления результатов комплексного исследования экологического состояния Черного моря. Моллюск, о котором идет речь, и в самом деле именуется «крылья ангела». Более того, именно он является настоящим хранителем нашего с вами моря и показателем его экологической «чистоты». Арт-объект символизирует объединение Украины и Грузии в намерении сохранить Черное море. Такая же скульптура появилась и в Батуми.

Лягушки-путешественницы

Или вот еще «фишка-штучка». На улице Троицкой поселилась… лягушка. А наверху, на балконе — еще одна. Такой вот себе яркий образ лягушки-путешественницы. Потом та, что на балконе, вдруг исчезла. Зато совсем недавно поселилась на Дерибасовской. Впрочем, может, это и не балконная лягушка, а уже совсем другая.

Прикасаемся к якорю успеха

А где в Одессе якорь успеха? Нет, якорей как раз много. А вот именно успеха? Ну, вот прикоснешься к нему — и все у вас в полном ажуре. Есть такой. Правда, не на улице, но во всегда открытом дворе на Дерибасовской, 18. Это обычный якорь, который стоит впритык к дереву и прикован к нему цепями. Это мера предосторожности, конечно, но знающие люди утверждают, что кто-то так искренне поверил, что якорь таки приносит успех, что даже попытался унести памятник с собой. С тех пор якорь посадили на цепь.

Огурец-гигант

Так, шагаем дальше. Где в Одессе «памятник» огурцу-гиганту? На улице Отрадной, на заборе детского сада №123. Это всего лишь часть веселого оформления детского сада, построенного еще в советское время. То есть, появился огурец, когда еще не было понятия «арт-объект», а знают о мега-овоще далеко не все.

«Увековеченные» зубы

Или вот еще какая прелесть. Горожане, пусть и далеко не все, в курсе, что в Одессе есть «памятник» зубу. Эта «штучка» появилась на ул. Нежинской довольно давно. Зуб улыбается самой милейшей улыбкой, словно глазки строит. И что же? Совсем недавно на фасаде здания на Пастера появился еще один зуб — в нише. Так раньше устанавливали во дворах скульптуры. Теперь во многих старых домах остались только ниши, без скульптур.

Новый орган полости рта гораздо меньше своего собрата, неприметен, но когда его заприметишь, сразу поздравляешь себя с обнаружением еще одного арт-объекта.

И, конечно же, «Одесский шарм»

А где в Одессе увековечен «Одесский шарм»? Господин из далекого прошлого приветствует даму из «оттуда же». Этот замечательный объект установлен (кстати, еще в 2011 г.) в малоприметном Покровском переулке в центре Одессы. Автор композиции — художник Анатолий Федирко.

В общем, спешите видеть. И да, в тему: у одесских арт-объектов есть одна особенность: время от времени они умудряются переходить с места на место. Впрочем, чему удивляться? Новомодные штучки берут пример со своих старших собратьев — памятников в классическом понимании. Об этом, кстати, «Одесская жизнь» рассказывала летом прошлого года.

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