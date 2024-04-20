Снос и установка новых: какие памятники могут появиться и исчезнуть в Одессе

Памятники героям — где установят?

В парке Победы предлагают установить бюст матросу 137-го батальона морской пехоты Виталию Скакуну, который 24 февраля 2022 года ценой своей жизни подорвал Генический мост, не позволив прорваться колоннам вражеской техники.

Однако историко-топонимической комиссией рассматривается также альтернативный вариант установки памятников погибшим украинцам — Мемориал 411-й батареи, Аллея Славы в парке Шевченко и парк Славы и Воли у здания облсовета. Обсуждать эти варианты будут одесские скульпторы, архитекторы и краеведы.

О судьбе памятников меценатам и строителям Одессы

Если при установке памятников героям войны особых разногласий не возникает, то с историческими памятниками Одессы дело обстоит не столь однозначно. Например, по закону о деимпериализации, памятник герцогу Дюку де Ришелье нужно демонтировать, так как он был фельдмаршалом и «руководителем отдельной территории Российской империи». Такая же участь грозит памятникам Михаилу Воронцову, Иосифу де Рибасу и Александру Ланжерону. Однако с их ликвидацией Одесса потеряет свою историческую индивидуальность. Поэтому, чтобы избежать опрометчивых решений, судьба этих монументов сегодня не обсуждается. Пока им ничего не грозит.

Памятники ученым оставят на месте

А вот по памятникам другим деятелям культуры и науки, связанным с россией, принимаются индивидуальные решения.

Так, памятник Льву Толстому, как пацифисту и противнику имперских амбиций, демонтировать не станут, но перенесут в парк Савицкого, где будет создана экспозиция монументального искусства времен российской империи.

Туда же может отправиться памятник летчику Валерию Чкалову и монумент потемкинцам с Таможенной площади.

А вот бюст Григория Вакуленчука, расположенный там же, на Таможенной площади, решили оставить на месте, так как он все-таки был украинцем и не поддерживал большевиков.

Памятник изобретателю радио Александру Попову, который проводил в Одессе опыты, пока оставили на месте — до получения историко-биографической справки.

На памятниках генералу Ивану Черняховскому, математику Александру Ляпунову и физиологу Ивану Павлову просто сменят таблички. Надписи на них сделают на украинском языке и уберут слово «русский» перед профессиями ученых.

А с колонны в парке Шевченко уберут двуглавого орла и шапку Мономаха. Теперь она будет просто памятным знаком в честь основания парка.

Россия уничтожает историческую Одессу

Во время обстрелов Одессы российской армией было повреждено около 100 памятников архитектуры, а 29 из них было разрушено. Все они расположены в историческом центре города и находятся под защитой ЮНЕСКО. За последний год российскими ракетами был изувечен Дом ученых — одно из самых красивых зданий Одессы и памятник архитектуры национального значения. Получила сильные повреждения школа Столярского, Спасо-Преображенский собор и множество других исторических зданий города.