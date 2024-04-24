Ракетный удар по Одессе 24 апреля: последствия весьма существенны (фоторепортаж)

Напомним, ранним утром среды, 24 апреля 2024 года, враг в очередной раз атаковал Одессу, на этот раз задействовав для этой цели тактическую авиацию.

Мощный взрыв прогремел возле Горбатого моста буквально через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Ракетный удар пришелся по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники. Взрывная волна повредила не менее трех десятков домов и, к тому же, оставила часть Хаджибеевского района без света.

К счастью, обошлось без жертв. Но пострадала женщина – сообщалось, что ее госпитализировали.

На месте побывал наш фотокорреспондент. Правда, стоит отметить, что к «эпицентру» «прилета» его не допустили, да и снимать позволили далеко не все.

На месте продолжается ликвидация последствий. Также, как уже сообщала «Одесская жизнь», работает оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

Ранее мы рассказывали о последствиях «шахедной» атаки рашистов на одесской Пересыпи сутками ранее.