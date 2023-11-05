Печальная Дюймовочка и невероятные клумбы: семь мгновений одесской недели (фото)

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30 октября

В одном из дворов в Воронцовском переулке уже много лет живет Дюймовочка. Один из жителей этого дома установил героиню сказки Андерсена в память о своей жене-скульпторе, которая и создала Дюймовочку. Сейчас (или мне только показалось?) Дюймовочка выглядит грустной…

31 октября

Уличные или дворовые КОТтеджи для хвостатиков – не редкость для Одессы. Но вот такой именной особняк мы увидели впервые. Находится он на Садовой. К сожалению, его хозяина мы дома не застали…

1 ноября

Скульптура Банкирчика появилась на углу Дерибасовской и Ришельевской еще в 2018 году. Существует примета: для того чтобы у вас завелись деньги, нужно потереть его кошелек. За годы существования люди решили, что нужно тереть не только кошелек, а практически всю скульптуру, которая от такого внимания засияла.

2 ноября

Одесские подорожники (штендеры) не только веселят и поучают, но и напоминают о чем-то очень важном и радостном – даже во время войны.

3 ноября

Нет, это не кафе. Это уютный уголок на улице Гоголя, приятно удивляющий прохожих. Можно просто посидеть и отдохнуть среди этой красоты. Кстати, присмотритесь: чудо-уголок теперь украшен картинами.

4 ноября

Ноябрь словно соперничает с октябрем: кто лучше и неповторимее украсил улицы Одессы?

5 ноября

Творческое разнообразие одесских клумб порой просто поражает… Особенно если они располагаются рядом с ресторанами и кафе.

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