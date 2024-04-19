В Одесской области устанавливают сотни искусственных гнезд для рыб (фото)

Гнезда устанавливаются в соответствии с Порядком искусственного разведения (воспроизводства), выращивания водных биоресурсов и их использования, утвержденным приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, на Хаджибейском лимане специалистами установлено 200 нерестовых гнезд.

Для улучшения условий нереста фитофильных рыб — сазана, карася, леща и других — установлено 250 искусственных нерестовых гнезд на озере Кагул.

Ранее такие гнезда были установлены на озерах Ялпуг и Кугурлуй.

Проведенные мероприятия направлены на увеличение популяции водных биоресурсов и повышение рыбопродуктивности, сообщили в Государственная экоинспекции Юго-Западного округа.

Для чего устанавливают искусственные нерестовые гнезда

Применение нерестовых гнезд основывается на использовании биологических особенностей нереста рыб, реализовывается в несколько этапов с учетом климатических, гидрологических и температурных факторов водоемов. Это уникальный способ улучшить экологические условия водоемов для воспроизводства рыб.

Конструкции гнезд защищают икру от гибели, характеризуются высокой эффективностью субстрата и повышенным выходом жизнеспособной молоди рыб. Из-за универсальной конструкции гнезда не подвержены перепадам уровня воды, а отложенная на них икра хорошо прогревается и освещается.

Напомним, в Одесской области действует весенне-летний нерестовый запрет на любительский и промышленный вылов рыбы.