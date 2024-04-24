Сколько теперь будет получать мэр Одессы Геннадий Труханов?

Такое решение без обсуждений приняли депутаты Одесского городского совета на сессии горсовета сегодня, 24 апреля 2024 года. «За» проголосовали 45 депутатов.

Согласно принятому решению, отныне городской голова Одессы «за высокие достижения и выполнение особо важной работы» будет получать дополнительную надбавку в размере 50% должностного оклада и вдобавок – ежемесячную премию в размере 120% оклада.

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Помимо этого, Труханову будет предоставляться материальная помощь для оздоровления ежегодно в размере среднемесячной зарплаты.

Также мэру Одессы разрешено премировать своих заместителей и секретаря городского совета в размере не более 150% должностного оклада с разными надбавками и другими обязательными выплатами.

Сам Труханов и секретарь горсовета по данному вопросу не голосовали, заявив о конфликте интересов.

Напомним, в 2023 году зарплата Труханова составляла 293 169 грн в год, то есть примерно 24,4 тыс. грн в месяц.

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