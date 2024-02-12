Скульптуры с историей и пушистые любимцы: семь мгновений одесской недели

5 февраля

Как не умилиться, увидев такую «картинку» на бульваре Жванецкого? Парень остановил велосипед только для того, чтобы поприветствовать местного хвостатика:

6 февраля

Известная одесская кошка Пушинка (она же кошка-геймер), проживающая в переулке Футуристов (бывший Маяковского), все изучает и изучает последние новости на своем планшете…

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7 февраля

Этот одесский Гермес-железнодорожник живет себе на крыше Пассажа – одной из наших самых известных исторических построек. Почему же Гермес (он же Меркурий) поселился на паровозике? Подсказка здесь.

8 февраля

Одесская улица Привозная: еще не закончилась первая декада февраля, а погода и даже рекламные арт-объекты пытаются подарить одесситам солнечное весеннее настроение:

9 февраля

Одесский Привоз: рыбное королевство Тети Сони и ее котика:

10 февраля

Новый базар: эта курочка и так привлекает к себе внимание размерами (мы выяснили: она весит чуть больше пяти килограммов), но присмотритесь, как ее чисто по-одесски рекламируют!

11 февраля

Одна из восстановленных скульптур на крыше дома Либмана… Напомним: восстановление башни эркера и статуй на крыше стали окончанием долгой эпопеи реставрации фасада этого исторического дома.

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