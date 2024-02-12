Новости Одессы и Одесской области

Скульптуры с историей и пушистые любимцы: семь мгновений одесской недели

Скульптуры с историей и пушистые любимцы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 5 по 11 февраля?

5 февраля

Как не умилиться, увидев такую «картинку» на бульваре Жванецкого? Парень остановил велосипед только для того, чтобы поприветствовать местного хвостатика:

Фото дня: на бульваре Жванецкого

6 февраля

Известная одесская кошка Пушинка (она же кошка-геймер), проживающая в переулке Футуристов (бывший Маяковского), все изучает и изучает последние новости на своем планшете…

Фото дня: кошка Пушинка

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

7 февраля

Этот одесский Гермес-железнодорожник живет себе на крыше Пассажа – одной из наших самых известных исторических построек. Почему же Гермес (он же Меркурий) поселился на паровозике? Подсказка здесь.

Фото дня: Меркурий на паровозике

8 февраля

Одесская улица Привозная: еще не закончилась первая декада февраля, а погода и даже рекламные арт-объекты пытаются подарить одесситам солнечное весеннее настроение:

Фото дня: на улице Привозной

9 февраля

Одесский Привоз: рыбное королевство Тети Сони и ее котика:

Фото дня: тетя Соня на Привозе

10 февраля

Новый базар: эта курочка и так привлекает к себе внимание размерами (мы выяснили: она весит чуть больше пяти килограммов), но присмотритесь, как ее чисто по-одесски рекламируют!

Фото дня: реклама по-одесски

11 февраля

Одна из восстановленных скульптур на крыше дома Либмана… Напомним: восстановление башни эркера и статуй на крыше стали окончанием долгой эпопеи реставрации фасада этого исторического дома.

Фото дня: дом Либмана

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить