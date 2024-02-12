Скульптуры с историей и пушистые любимцы: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 5 по 11 февраля?
5 февраля
Как не умилиться, увидев такую «картинку» на бульваре Жванецкого? Парень остановил велосипед только для того, чтобы поприветствовать местного хвостатика:
6 февраля
Известная одесская кошка Пушинка (она же кошка-геймер), проживающая в переулке Футуристов (бывший Маяковского), все изучает и изучает последние новости на своем планшете…
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7 февраля
Этот одесский Гермес-железнодорожник живет себе на крыше Пассажа – одной из наших самых известных исторических построек. Почему же Гермес (он же Меркурий) поселился на паровозике? Подсказка здесь.
8 февраля
Одесская улица Привозная: еще не закончилась первая декада февраля, а погода и даже рекламные арт-объекты пытаются подарить одесситам солнечное весеннее настроение:
9 февраля
Одесский Привоз: рыбное королевство Тети Сони и ее котика:
10 февраля
Новый базар: эта курочка и так привлекает к себе внимание размерами (мы выяснили: она весит чуть больше пяти килограммов), но присмотритесь, как ее чисто по-одесски рекламируют!
11 февраля
Одна из восстановленных скульптур на крыше дома Либмана… Напомним: восстановление башни эркера и статуй на крыше стали окончанием долгой эпопеи реставрации фасада этого исторического дома.
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