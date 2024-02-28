Одесский скульптор показал в Париже, из чего состоит «российский сувенир»

До 21 марта в муниципалитетах столицы Франции будут проходить выставки работ известного одесского скульптора Михаила Ревы.

Инсталляцию «Русский сувенир» (или «из россии с любовью») установили во дворе старинного особняка Hôtel Talleyrand, где расположено посольство США.

Скульптура создана из тысячи гильз в виде катка, который катится по Украинской земле. Она символизирует так называемую «любовь русского мира». Внутри матрешки — загадка русской души: ненависть, алчность, насилие и хаос.

«От судьбы Украины в этой войне может зависеть судьба мира на Земле. Искусство- это форма протеста которая не оставляет крови», — говорит автор.

А в Ратуше 15-го округа Парижа Mairie du 15ème arrondissement представлены 11 скульптур Михаила Ревы на тему «Исследование зла». Для создания экспозиции автор использовал обломки ракет и беспилотников, помятых гильз, куски скрученной шрапнели — которые свидетельствуют о войне, спровоцированной Россией в Украине.

Ранее, в сентябре 2023 года, выставку презентовали в Одесском Художественном музее.