Женщин и матерей военнослужащих приглашают на бесплатную арт-терапию

В дружеской атмосфере и комфорте опытный арт-терапевт, специалист по работе с метафорическими картами и ведущая женского круга, поможет решиться поговорить о важном и проработать психологические проблемы во время войны.

Арт-терапия – один из действенных методов психотерапии, помогающий человеку пережить внутренние конфликты, тревогу, страхи за счет творчества. Человеку не обязательно быть творческим или уметь рисовать, главное, иметь желание открыть себя и свои эмоции.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить Гугл-форму, указав личные данные и телефон. Также подробную информацию ищите на личной странице ОО «Альвис» в:

«Телеграмм» – Alvis_military;

«Инстаграм» – аlvis.military;

«Фейсбук» – «Служба поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов».

Обратите внимание, что в целях безопасности место встречи (ориентировочно – центр города) будет уведомлено каждой участнице лично.

Анастасия ЕПУРЬ