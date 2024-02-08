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Женщин и матерей военнослужащих приглашают на бесплатную арт-терапию

Женщин и матерей военнослужащих приглашают на бесплатную арт-терапию

Всеукраинская служба поддержки и интеграции военных и ветеранов «Альвис» приглашает жен, сестер, дочерей и матерей военных и павших героев на бесплатный сеанс арт-терапии. Мероприятие запланировано на 16 февраля, начало – в 10:00.

В дружеской атмосфере и комфорте опытный арт-терапевт, специалист по работе с метафорическими картами и ведущая женского круга, поможет решиться поговорить о важном и проработать психологические проблемы во время войны.

Арт-терапия – один из действенных методов психотерапии, помогающий человеку пережить внутренние конфликты, тревогу, страхи за счет творчества. Человеку не обязательно быть творческим или уметь рисовать, главное, иметь желание открыть себя и свои эмоции.

Арт -терапия для жен и матерей военнослужащих

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заполнить Гугл-форму, указав личные данные и телефон. Также подробную информацию ищите на личной странице ОО «Альвис» в:

  • «Телеграмм» – Alvis_military;
  • «Инстаграм» – аlvis.military;
  • «Фейсбук» – «Служба поддержки и интеграции военнослужащих и ветеранов».

Обратите внимание, что в целях безопасности место встречи (ориентировочно – центр города) будет уведомлено каждой участнице лично.

Анастасия ЕПУРЬ

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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