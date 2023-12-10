Костюмы для кактусов и изумрудная скумбрия: семь мгновений одесской недели в фото

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4 декабря

Скульптуры и арт-объекты с изображением собак в Одессе – редкость, в отличие от котиков. Эти две собачки «проживают» в начале улицы Успенской.

5 декабря

Вот такие творчески-фантазийные «новогодние елки» увидели мы сегодня в продаже. Да-да, вы не ошиблись: это живые кактусы в костюме Санты.

6 декабря

Пока одесская Музкомедия готовит настоящий праздник для детей и взрослых, кофейня напротив театра подарила прохожим необычную новогоднюю картинку: на елочных ветках «созрели» летние фрукты:

7 декабря

Одесский Привоз… Это ценники? Ценники с рекламой? Да нет, вы ж только вчитайтесь: это уже настоящие оды, вдохновляющие покупателя!

8 декабря

Вот какие цветники встретили мы на улице Старорезничной. Такая уличная мебель в историческом уголке Одессы – настоящий креатив:

9 декабря

Да, конечно, витрины сейчас все чаще пытаются поднять одесситам настроение с помощью новогодних украшений. А вот мы сегодня любовались этой креативной витриной в овощных рядах на Новом базаре:

10 декабря

Из услышанного в одесском Пассаже: «О все рядом – и хэллоуинские украшения, и новогодняя елка. Это, наверное, на выбор, у кого какое настроение…».

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