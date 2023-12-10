Новости Одессы и Одесской области

Костюмы для кактусов и изумрудная скумбрия: семь мгновений одесской недели в фото

Костюмы для кактусов и изумрудная скумбрия: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Всего один миг, одно-единственное фото… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 декабря?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

4 декабря

Скульптуры и арт-объекты с изображением собак в Одессе – редкость, в отличие от котиков. Эти две собачки «проживают» в начале улицы Успенской.

Фото дня в Одессе: собачки на Успенской

5 декабря

Вот такие творчески-фантазийные «новогодние елки» увидели мы сегодня в продаже. Да-да, вы не ошиблись: это живые кактусы в костюме Санты.

Фото дня в Одессе: новогодние кактусы

6 декабря

Пока одесская Музкомедия готовит настоящий праздник для детей и взрослых, кофейня напротив театра подарила прохожим необычную новогоднюю картинку: на елочных ветках «созрели» летние фрукты:

Фото дня в Одессе: необычная витрина

7 декабря

Одесский Привоз… Это ценники? Ценники с рекламой? Да нет, вы ж только вчитайтесь: это уже настоящие оды, вдохновляющие покупателя!

Фото дня в Одессе: рыба на Привозе

8 декабря

Вот какие цветники встретили мы на улице Старорезничной. Такая уличная мебель в историческом уголке Одессы – настоящий креатив:

Фото дня в Одессе: на улице Старорезничной

9 декабря

Да, конечно, витрины сейчас все чаще пытаются поднять одесситам настроение с помощью новогодних украшений. А вот мы сегодня любовались этой креативной витриной в овощных рядах на Новом базаре:

Фото дня в Одессе: на Новом базаре

10 декабря

Из услышанного в одесском Пассаже: «О все рядом – и хэллоуинские украшения, и новогодняя елка. Это, наверное, на выбор, у кого какое настроение…».

Фото дня в Одессе: встретились Хэллоуин и Новый год

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить