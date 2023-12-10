Костюмы для кактусов и изумрудная скумбрия: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Всего один миг, одно-единственное фото… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 декабря?
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
4 декабря
Скульптуры и арт-объекты с изображением собак в Одессе – редкость, в отличие от котиков. Эти две собачки «проживают» в начале улицы Успенской.
5 декабря
Вот такие творчески-фантазийные «новогодние елки» увидели мы сегодня в продаже. Да-да, вы не ошиблись: это живые кактусы в костюме Санты.
6 декабря
Пока одесская Музкомедия готовит настоящий праздник для детей и взрослых, кофейня напротив театра подарила прохожим необычную новогоднюю картинку: на елочных ветках «созрели» летние фрукты:
7 декабря
Одесский Привоз… Это ценники? Ценники с рекламой? Да нет, вы ж только вчитайтесь: это уже настоящие оды, вдохновляющие покупателя!
8 декабря
Вот какие цветники встретили мы на улице Старорезничной. Такая уличная мебель в историческом уголке Одессы – настоящий креатив:
9 декабря
Да, конечно, витрины сейчас все чаще пытаются поднять одесситам настроение с помощью новогодних украшений. А вот мы сегодня любовались этой креативной витриной в овощных рядах на Новом базаре:
10 декабря
Из услышанного в одесском Пассаже: «О все рядом – и хэллоуинские украшения, и новогодняя елка. Это, наверное, на выбор, у кого какое настроение…».
Фото автора