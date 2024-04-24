Новости Одессы и Одесской области

Байден подписал закон о военной помощи Украине

Байден подписал закон о военной помощи Украине

Сегодня, 24 апреля 2024 года, стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине в размере почти 61 млрд долларов, а также помощь другим союзникам США.

Об этом Байден объявил на специальном брифинге.

«Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным»,

– сказал Байден.

По его словам, помощь в Украину отправится уже через несколько часов.

Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.

Накануне, 23 апреля, Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Что включает пакет военной помощи Украине от США

Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на сумму в миллиард долларов. Пакет будет содержать:

  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе фугасные;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронемашины MRAP и Humvee;
  • противотанковые ракеты для TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы и прочее.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей Конгресса США, после промедления длиной в несколько месяцев, все же проголосовала за законопроект о помощи Украине и союзникам на 61 миллиард долларов. За него отдали голоса 311 законодателей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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