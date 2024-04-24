Байден подписал закон о военной помощи Украине

Об этом Байден объявил на специальном брифинге.

«Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным»,

– сказал Байден.

По его словам, помощь в Украину отправится уже через несколько часов.

Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.

Накануне, 23 апреля, Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Что включает пакет военной помощи Украине от США

Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на сумму в миллиард долларов. Пакет будет содержать:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе фугасные;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

бронемашины MRAP и Humvee;

противотанковые ракеты для TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы и прочее.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей Конгресса США, после промедления длиной в несколько месяцев, все же проголосовала за законопроект о помощи Украине и союзникам на 61 миллиард долларов. За него отдали голоса 311 законодателей.