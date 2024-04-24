Байден подписал закон о военной помощи Украине

Сегодня, 24 апреля 2024 года, стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине в размере почти 61 млрд долларов, а также помощь другим союзникам США.
Об этом Байден объявил на специальном брифинге.
«Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным»,
– сказал Байден.
По его словам, помощь в Украину отправится уже через несколько часов.
Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.
Накануне, 23 апреля, Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.
Что включает пакет военной помощи Украине от США
Пентагон объявил о немедленном предоставлении Украине вооружения на сумму в миллиард долларов. Пакет будет содержать:
- ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
- зенитные ракеты Stinger;
- стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе фугасные;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- бронемашины MRAP и Humvee;
- противотанковые ракеты для TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы и прочее.
Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей Конгресса США, после промедления длиной в несколько месяцев, все же проголосовала за законопроект о помощи Украине и союзникам на 61 миллиард долларов. За него отдали голоса 311 законодателей.