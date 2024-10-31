Одеський фунікулер позбавили «імперщини»

Про це повідомляє телеграм-канал «Деколонізація. Україна».

«На зміну однієї літери знадобилася всього доба», – зазначила громадська організація.

Видно, що зроблено це було найпростішим способом. Твердий знак наприкінці слова просто демонтували, а від літери «И» відбили частину, перетворивши її на українську «І».

Напередодні активісти звернулися до міськради з вимогою демонтувати російськомовний напис на фунікулері: «Відправили звернення з вимогою демонтувати цю кітчеву імперщину в Одесі».

Довідка ОЖ

Одеський фунікулер – найстаріший в Україні. Його побудували 1902 року. Спочатку пристрій називався просто «підйомною машиною». Фунікулер двічі зупинявся через революції та війни: з 1919 по 1926 роки та з 1941 по 1949 роки. У 1969 році підйомник було демонтовано і встановлено замість нього ескалатор. Наприкінці 1990-х років мерія вирішила відновити фунікулер.

Раніше в Одесі деколонізували Привоз, а з торгово-розважального центру (ТРЦ) City Center Котовський зняли частину вивіски, виконану російською мовою.