Одеський фунікулер позбавили «імперщини»

Деколонізація дісталася і до одеського фунікулера. З напису на споруді прибрали російську букву «и», її замінили на українську «і».
Про це повідомляє телеграм-канал «Деколонізація. Україна».
«На зміну однієї літери знадобилася всього доба», – зазначила громадська організація.
Видно, що зроблено це було найпростішим способом. Твердий знак наприкінці слова просто демонтували, а від літери «И» відбили частину, перетворивши її на українську «І».
Напередодні активісти звернулися до міськради з вимогою демонтувати російськомовний напис на фунікулері: «Відправили звернення з вимогою демонтувати цю кітчеву імперщину в Одесі».
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Довідка ОЖ
Одеський фунікулер – найстаріший в Україні. Його побудували 1902 року. Спочатку пристрій називався просто «підйомною машиною». Фунікулер двічі зупинявся через революції та війни: з 1919 по 1926 роки та з 1941 по 1949 роки. У 1969 році підйомник було демонтовано і встановлено замість нього ескалатор. Наприкінці 1990-х років мерія вирішила відновити фунікулер.
Раніше в Одесі деколонізували Привоз, а з торгово-розважального центру (ТРЦ) City Center Котовський зняли частину вивіски, виконану російською мовою.