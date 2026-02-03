Ключевые моменты:

Улицу Боженко в Одессе переименовали в рамках декоммунизации

Ей вернули историческое название — Иоганна Гена

Боженко был большевистским деятелем и командиром Красной гвардии

Иоганн Ген — предприниматель и потомственный почётный гражданин Одессы

Переименование улицы Боженко в Одессе стало частью системного пересмотра советских топонимов, который проводится в городе после принятия законов о декоммунизации. Речь идёт не просто о смене названия, а о возвращении исторической справедливости и восстановлении имён, связанных с реальным развитием Одессы.

Решения о новых названиях принимаются в рамках действующего законодательства Украины после анализа биографий лиц, в честь которых были названы городские объекты. В случае с Боженко речь шла о большевистском деятеле и участнике гражданской войны, имя которого появилось на карте Одессы уже в советский период.

В то же время Иоганн Ген — историческая фигура, непосредственно связанная с Одессой. Предприниматель и промышленник немецкого происхождения, он внёс значительный вклад в развитие городского производства, за что получил звание потомственного почётного гражданина Одессы. Именно его имя улица носила до установления советской власти.

Переименована улица была распоряжением Одесской областной Государственной администрации №298/а-2016 от 19 мая 2016 года. Возглавлял ее тогда Михаил Саакашвили.

Василий Боженко — большевик, который боролся против независимости Украины

Хаджибейский район Одессы. Есть здесь, недалеко от Второй Заставы, улица имени Иоганна Гена, ранее, до декоммунизации — Боженко. Что же это за люди были? Начнем по-порядку.

Боженко Василий Назарович (1871, Бережинка, Херсонская губерния — 1919, Славута, Волынская губерния) — революционер, участник Гражданской войны, один из организаторов отрядов Красной гвардии и партизанских отрядов в Украине.

Прожил в селе более 20 лет, батрачил, затем его призвали в армию. В Одессе, в марте 1904 года, за распространение революционных листовок был впервые арестован. В 1904—1905 годы в звании фельдфебеля участвовал в русско-японской войне.

В 1907 году за революционную деятельность получил три года тюрьмы. 1915—1917 годы столярничал в Киеве, был избран председателем профсоюза деревообработчиков. В 1917 году вступил в большевистскую партию. В октябре 1917 года возглавил красногвардейский отряд. Во время январского вооружённого восстания в Киеве 1918 года во главе отряда участвовал в боях против Центральной рады УНР.

В том же году было принято решение ЦК КП(б)У о формировании в Украине двух советских повстанческих дивизий. В одну из них вошел Таращанский полк Василия Боженко. Вскоре полк разросся до бригады. Она участвовала в боях на территории Украины с германскими интервентами, в боях против армии Директории УНР и в феврале 1919 года овладела Киевом.

За это постановлением Временного рабоче-крестьянского правительства Украины командир Боженко был награжден Почётным именным золотым оружием. 16 апреля 1919 года вышло постановление президиума ЦИК Украины о награждении комбрига Боженко, однако при жизни награда ему так и не была вручена…

Его жизнь резко пошла под откос, и многие исследователи уверяют, что причиной стали его независимость и самостоятельность, которые привели к появлению подозрений у всемогущей ЧК, что Боженко станет вторым Нестором Махно.

Вначале летом 1919 года в Киеве была убита жена Боженко, и реальной была версия её убийства чекистами. Боженко очень переживал по этому поводу, но ограничился посылкой телеграмм с угрозами. Его жену похоронили в Киеве с воинскими почестями.

Вскоре после этого, во время отступления красных с Украины, Боженко неожиданно скончался на станции Славута 21 августа 1919 года. По некоторым сведениям — был отравлен чекистами (глубоко ошибается тот, кто полагает, что «ядовитые» спецоперации гэбистов начались уже в наши времена с печально известного «Новичка»). Похоронили Боженко в Житомире…

Иоганн Ген: промышленник, чьё дело пережило несколько эпох и пало от коррупции

В отличие от «батьки» Боженко, Одесса в жизни Иоганна Гена сыграла совсем другую роль. А главное то, какую роль он сыграл в жизни Одессы. А то, что сыграл — так это факт: ведь звание «Потомственный почетный гражданин Одессы» — такое не продается и не покупается. Рассказ о жизни Иоганна Гена начнем с рассказа о жизни… Иоганна Гена. Сейчас всё поймете…

Корни его — из Германии, есть там такая земля — Вюртемберг. Крестьянские корни, «люди от сохи» — с уважением говорят о таких трудягах. В 1820 году его предки перебрались под Овидиополь — было здесь несколько немецких колоний.

Какое-то время Иоганн трудился в кузне, по душе пришелся землякам, дом хороший они ему соорудили, кузню оборудовали, работу его щедро оплачивали. И, тем не менее, Иоганн тянулся к большему и он переселяется в Одессу. Сначала слесарил в мастерской на Разумовской улице, по-новой зарабатывая репутацию. И заработал, клиентов становилось все больше, а среди них все чаще обращались сельчане — плуги заказывали. Делал их, причем качественно, с пониманием.

Но война, как мы с вами это сейчас отлично, увы, поняли, всегда вносит свои коррективы. В 1854 году Одесса оказалась в морской блокаде: шла русско-турецкая война. Далеко не в последнюю очередь блокада «заморозила» экспорт хлеба. Безработица пришла в дома хлеборобов, пропали заказы и у Гена.

Он с семьей переехал в Бессарабию, в колонию Гофнунгсталь. Там в мае 1854 года у него рождается сын. Назвали его … Иоганном. Именно он, Иоганн Иоганнович и стал сейчас «владельцем» одесской улицы.

Папаша Ген возобновил в Гофнунгстали изготовление плугов, но усовершенствовал, модернизировал их. Соотношение «цена-качество» было явно в пользу сельчан. Плуги эти буквально разлетались в Тираспольском и Одесском уездах. А тут и крепостное право отменили, земледельцы сбросили с себя ярмо и… Ген реально расширил продажу своих изделий.

Причем он продолжал рационализировать свои плуги, стал лидировать среди конкурентов и понял: на плаву можно остаться только, если подняться в производстве на уровень выше сельской мастерской. Решено было вернуться в Одессу.

В 1880 году «Иван Иванович» Ген взял в руки отцовское дело. Он далее усовершенствовал плуги. В 1881 году — первая награда на Одесской выставке! Через 5 лет мастерская трансформировалась в настоящий завод на ул. Дальницкой. Еще через несколько лет завод Гена серьезно расширил ассортимент продукции: это были жатки, молотилки и соломорезки, конные молотилки. В 1893 году на ул. Московской вырос еще один завод…

В 1905 году царь-батюшка устроил «великое переселение» земледельцев в Сибирь. Чего там крестьянам не хватало? Сельхозтехники, конечно! Как горячие пирожки разлетались изделия заводов Гена.

Через 2 года его заводы стали акционерными обществами. 90% акций Иван Иванович закрепил за собой, а остальными владели работяги — передовики производства. За год им «капало» до 50 рублей дивидендов. Это были большие деньги, на ОДИН рубль тогда можно было приобрести: хлеб ржаной — 15–20 кг, мясо говяжье — 1–1,5 кг, сало — около 1 кг, молоко — 8–10 литров, яйца — 30–40 штук, картофель — 25–30 кг, сахар — 2–3 кг. Подённый рабочий зарабатывал 50–80 копеек в день, квалифицированный рабочий — 1,5–2 рубля в день, учитель или мелкий чиновник — 30–50 рублей в месяц.

Немного забегая вперед, остановимся на судьбе его завода. Многие читатели уже догадались, что речь идет о ЗОРе (Заводе имени Октябрьской революции). При СССР он сохранил свой профиль — производил сельскохозяйственные машины, был одним из крупнейших в городе по объемам производства и занимаемой площади.

После распада Советского Союза предприятие более или менее успешно работало около десяти лет, но к середине двухтысячных почти прекратило выпуск продукции. Продержалось еще несколько лет и прекратило производство и обслуживание готовой техники. Сейчас живет сдачей в аренду офисных помещений и складских площадей.

Проблемы с производством на ЗОРе, который сейчас называется «Одессельмаш», возникли после того, как в его правлении появились люди арестованного сейчас по множеству обвинений олигарха Коломойского. Объемы выпуска плугов и борон падали, зато становилось все больше слухов, что территория предприятия будет застроена.

Потом появился проект строительства на территории предприятия спортивной арены к Чемпионату Европы по баскетболу, который должен был пройти в Украине в 2015 году. Но перенесли в другую страну. Арена осталась лишь на бумаге. Как и крупнейшее машиностроительное предприятие в сфере сельского хозяйства. Завод Гена пережил царя, большевиков, несколько оккупаций, но пал под ударами украинской коррупции.

Оказалось, что плуги, бороны и сеялки не нужны в аграрной Украине.

Но вернемся от детища Гена к его личности. В 1917 году грянула смута — «великий октябрь». Китайскому философу Конфуцию обычно приписывают мудрую мысль «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Хотя классическая формулировка звучит более жеско: «Лучше быть собакой в мирное время, чем человеком в эпоху смут».

Ген все понял и решил не рисковать жизнью и покинул Одессу, перебравшись в Германию. Но, вот беда, вскоре там тоже грянула смута (революция 1918 года после проигрыша в Первой мировой). Большевики же имущество Гена в Одессе национализировали.

Обнулилось все, что было нажито за многие годы. И тогда он решил вернуться, но уже не в варившуся в революционном котле Одессу, а в Кишинев. Здесь он попытался вновь основать производство земледельческих орудий и машин. Он даже изобрел еще какой-то особый плуг-сеялку, но, увы, как говорится, не срослось. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Это знаменитое изречение другого мудреца древности — Гераклита Эфесского.

Почетный гражданин Одессы Иван Иванович Ген умер в Кишиневе в 1938 году в возрасте 84 лет. И вряд ли у кого-то язык повернется сказать, что адресные таблички с именем видного одесского предпринимателя-производственника не имеют право на существование на одесской улице. Тем более, что это просто восстановление исторической справедливости, ведь до Боженко эта улица носила имя Иоганна Гена.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса