Призрак оперы в церкви, фэнтезийная музыка от Ярра, дегустация вина: 5 событий, которые стоит посетить в Одессе

Первые выходные ноября в культурном пространстве Одессы будут посвящены вину и прекрасному! Согласитесь, гораздо приятнее учиться и воспринимать информацию в уютных залах в доброжелательной атмосфере единомышленников. Именно такой формат выбрали в культурном центре Union для своего нового курса об искусстве.

Поклонники мюзиклов и необычных концертов прекрасно проведут время в органном зале Пресвитерианской церкви на Пастера, а любители этнорока — в молодежном музыкальном клубе More Music Club на концерте группы Ярра. Еще одно музыкальное событие — концерт учеников знаменитой школы Петра Столярского на большой сцене Филармонии. Ну а если вы не успели отпраздновать Хэллоуин, то в эту субботу у вас будет последняя возможность сделать это во время празднования дня рождения одного очень интересного заведения, куда вас приглашают на праздничную вечеринку.

Если вы ищете события, на которые можно сходить с ребенком, мы подготовили для вас отдельный обзор: Ура, каникулы! Куда пойти в Одессе с детьми 29 октября – 3 ноября.

1. Концерт Ярра

More Music Club, 1 ноября 18:30. По ссылке — описание и билеты.

Одесса станет городом, где мифы оживут, а сказки станут реальностью. Ведь к вам отправляется фэнтези-фолк группа Ярра в рамках тура по городам Украины! Разнообразные сопилки, лира, бузуки, калимба, сказочные образы артистов и атмосфера, которая наполняет зал, перенесут каждого в мир, где стираются границы между реальностью и мифами, а магия музыки открывает врата древних тайн. Погружайтесь во Вселенную Ярра, а мы обещаем обязательно призвать Вия, чтобы пройти по мосту, соединяющему миры современности и старины, где древние истории украинских мифов и легенд оживают в новом звучании.

2. Концерт “Наследники Петра Столярского”

Одесская Филармония, 1 ноября, 15:00. По ссылке — описание и билеты.

Совсем юные, но перспективные и талантливые. Все они — наследники великого учителя Петра Соломоновича Столярского, которые учатся в легендарном училище. Наследники Петра Столярского. В пятницу они выступят на большой сцене вместе с Камерным оркестром Одесской филармонии под руководством Игоря Шаврука и дирижера Владимира Дикого.

3. Дегустационная вечеринка No White

Лямпа Дегустационная, 2 ноября, 16:00. По ссылке — описание и билеты.

Одно очень интересное заведение — дегустационный зал крафтовых украинских вин «Лямпа Дегустационная» празднует свое двухлетие. Это место открылось уже во время войны и главная цель его основателей, Елены и Александра Шушпановых — поддержка малых виноделов. Александр служит в ВСУ. Собранные средства идут на поддержку его подразделения на Херсонском направлении.

4. Лекция UNION PRO: искусство — это «База»

МКЦ UNION, 3 ноября, 14:00. По ссылке — описание и билеты.

Вы погрузитесь в фундаментальные знания, которые помогут чувствовать себя уверенно на любой выставке, осознанно исследовать музеи и глубже чувствовать эпохи. На этой встрече вы:

Овладеете основами культурной хронологии

Найдете ответы на вопросы: «Что такое искусство?», «Кто такой художник?», «Как меняется искусство со временем?»

Получите ключи для понимания видов, стилей, направлений и жанров искусства.

И все это будет происходить за бокалом вина в уютном и теплом зале. Лекцию ведет Екатерина Михейцева.

5. Призрак Оперы и Моя прекрасная леди

Реформаторская церковь, 3 ноября, 16:00. По ссылке — описание и билеты.

Призрак Оперы в церкви! Такое возможно только во время Хэллоуина. Невероятная акустика, блестящие голоса, неповторимые ощущения и опыт. Во многих странах мира уже давно заведено слушать концерты в храмах и мы хотим больше раскрыть для Украины эту чарующую традицию — в нашем зале очень атмосферно, а музыка касается самых сокровенных глубин души и помогает почувствовать себя героями тех бурных событий…

3 ноября вас ждет захватывающая программа — самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении. За пультом — автор аранжировок для органа — Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас. Вокал — Народная артистка Украины Ольга Оганезова. Ведущая — мастер художественного слова, актриса Одесского Драматического театра Елена Шаврук.